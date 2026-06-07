Terremoto sacude Filipinas y provoca alertas de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió este lunes la región de Mindanao, en el sur de Filipinas, provocando la activación de alertas de tsunami tanto en el archipiélago filipino como en la costa sureste de Japón.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico ocurrió a las 07:37 horas, tiempo local, con epicentro localizado a unos 24 kilómetros al suroeste de la isla de Burias y a una profundidad aproximada de 35 kilómetros.

Filipinas emite alerta de tsunami

Tras el sismo, el Gobierno filipino activó una alerta de tsunami para diversas provincias del sur del país, entre ellas Davao Occidental y Sulu, donde se prevé la llegada de olas superiores a un metro de altura.

Las autoridades advirtieron que el fenómeno podría generar oleajes de mayor intensidad en bahías, estrechos y otras zonas costeras con características geográficas particulares, por lo que recomendaron a la población mantenerse alejada del litoral y seguir las indicaciones de Protección Civil.

Japón también activa protocolos de emergencia

El Gobierno de Japón emitió igualmente una alerta preventiva por tsunami para sectores de la costa sureste y este del país, donde se esperan olas de hasta un metro de altura.

Además, las autoridades de la ciudad de Kochi, ubicada en el sureste japonés, solicitaron la evacuación de las zonas costeras como medida de precaución, según informó la cadena pública NHK.

Hasta el momento no se han reportado daños materiales de gran magnitud ni víctimas relacionadas con el terremoto, aunque las autoridades de ambos países mantienen un monitoreo constante de la actividad sísmica y del comportamiento del mar.

Los servicios de emergencia continúan evaluando la situación mientras se desarrollan los protocolos preventivos para reducir riesgos entre la población costera de Filipinas y Japón.

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