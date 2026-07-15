Los acusados participaron en el juicio de forma virtual frente a grandes pantallas desde uno de los pabellones del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo

Inicio / Internacional / Finaliza etapa de alegatos contra 485 pandilleros en El Salvador

Luego de tres meses de audiencias, concluyeron los alegatos de las partes en el juicio contra 485 cabecillas pertenecientes a la Mara Salvatrucha, procesados por su presunta responsabilidad en 14,420 crímenes en El Salvador.

El Ministerio Público solicitó la pena máxima para todos los acusados y una reparación civil de $9 millones de dólares.

De acuerdo con la acusación fiscal, los pandilleros son señalados de 444 homicidios agravados, extorsión agravada, trata de personas, tráfico ilícito de drogas, tráfico de armas, rebelión y agrupaciones ilícitas, entre otros delitos, cometidos entre 2012 y 2022.

Sostienen que en su actividad criminal la MS-13 usó aproximadamente a 1,200 menores, explotó a 638 mujeres y llegó a conformar 32 grupos, dos de ellos con operaciones en el extranjero.

Ministerio Público reprodujo audios atribuidos a los principales líderes de la pandilla

Durante las audiencias, el Ministerio Público reprodujo audios de llamadas atribuidas a los principales líderes de la pandilla en las que presuntamente daban instrucciones para cometer homicidios y otros delito.

Los acusados participaron en el juicio de forma virtual frente a grandes pantallas desde uno de los pabellones del Centro de Confinamiento Contra el Terrorismo (CECOT).

Este tipo de procesos colectivos fue posible luego de una reforma del Código Penal aprobada en julio de 2023 que estableció que los detenidos bajo el régimen de excepción, que suspende derechos fundamentales, sean agrupados según sus grupos o territorios.

Desde que entró en vigor el régimen de excepción en marzo de 2022, las autoridades dicen haber capturado más de 92,480 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o tener vínculos con esos grupos criminales.