Cerrar X
BUEN_fin_2025_d21ae5f5c2
Nuevo León

Finaliza operativo 'Buen Fin' con saldo blanco en Monterrey

Las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad en la zona centro y principales centros comerciales, resultando en una jornada sin incidentes mayores

  • 20
  • Noviembre
    2025

Las autoridades de Monterrey reportaron la detención de 115 personas y el aseguramiento de un arma de fuego durante el operativo implementado por el Buen Fin.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó también saldo blanco durante el despliegue policiaco.

En el operativo participaron 350 elementos entre policías, tránsito, guardia auxiliar, cadetes y Protección Civil.

Del 12 al 17 de noviembre, la policía dio a conocer que en total detuvieron a 115 personas, de las cuales 95 por faltas administrativas.

Además, se realizaron 28 apoyos ciudadanos, se aseguró un arma de fuego, una moto con reporte de robo y 4 automóviles fueron asegurados.

buen-fin.jpeg

 

 


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

nl_familia_bebe_sindrome_de_down_a999456766
Bebé con síndrome de Down lucha intubada; familia pide ayuda
nl_apps_comida_b78a36be27
Apps y restaurantes inflan costos… y se culpan entre sí
Whats_App_Image_2025_11_20_at_11_36_33_PM_9432090df5
Larga espera por Presupuesto 2026 NL, pero sí llegó
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_empleo_7eb6b3d4a4
Se agudiza creación de empleo en Estados Unidos
finanzas_aduana_colombia_e58485d049
Se ubica aduana Colombia como una de las de mayor flujo comercial
finanzas_banxico_ad9cd77423
Prevén que tasa de interés en México cierre el año en 7%
publicidad

Más Vistas

istockphoto_2094528663_612x612_20a9a09918
Día del Hombre 2025: qué significa y por qué se celebra en México
nl_torres_sendero_799d2f8ef2
Torres Sendero ya prevende... y tiene proyectos clausurados
repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
publicidad
×