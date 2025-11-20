Finaliza operativo 'Buen Fin' con saldo blanco en Monterrey
Las autoridades implementaron un dispositivo de seguridad en la zona centro y principales centros comerciales, resultando en una jornada sin incidentes mayores
Las autoridades de Monterrey reportaron la detención de 115 personas y el aseguramiento de un arma de fuego durante el operativo implementado por el Buen Fin.
En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Monterrey informó también saldo blanco durante el despliegue policiaco.
En el operativo participaron 350 elementos entre policías, tránsito, guardia auxiliar, cadetes y Protección Civil.
Del 12 al 17 de noviembre, la policía dio a conocer que en total detuvieron a 115 personas, de las cuales 95 por faltas administrativas.
Además, se realizaron 28 apoyos ciudadanos, se aseguró un arma de fuego, una moto con reporte de robo y 4 automóviles fueron asegurados.
