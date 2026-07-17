Fiscal revela detalles del caso de mexicano abatido por ICE

El fiscal Aaron Reitz informó que el operativo realizado tenía como objetivo localizar a dos ciudadanos guatemaltecos sujetos a procedimientos migratorios

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La investigación sobre la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida durante un operativo migratorio en Houston, tomó un nuevo rumbo luego de que un fiscal federal revelara información que modifica aspectos de la versión inicial presentada por las autoridades estadounidenses sobre el uso de la fuerza por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Las nuevas declaraciones también han intensificado los cuestionamientos sobre el operativo, ya que muestran diferencias con el primer comunicado oficial emitido por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), además de mantener abiertas interrogantes sobre las circunstancias en que ocurrió el tiroteo.

Operativo no iba dirigido contra el mexicano

El fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Aaron Reitz, informó que el operativo realizado el pasado 7 de julio tenía como objetivo localizar a dos ciudadanos guatemaltecos sujetos a procedimientos migratorios, cuyos vehículos coincidían con las características de la camioneta que conducía Lorenzo Salgado Araujo.

De acuerdo con la nueva explicación, los agentes consideraron que tanto el mexicano como sus acompañantes coincidían con la descripción de las personas que buscaban, por lo que intentaron detener la unidad en dos ocasiones.

En el primer intento, cuatro agentes que viajaban en dos vehículos oficiales activaron las luces de emergencia para marcar el alto, según la fiscalía, Salgado Araujo realizó una vuelta en "U" y cruzó el camellón central para evitar la detención.

La nueva versión modifica el relato inicial del gobierno

Más tarde, los agentes localizaron nuevamente la camioneta y realizaron un segundo intento para detenerla, rodeando el vehículo.

Dos oficiales descendieron de sus unidades y ordenaron al conductor colocar la transmisión en posición de estacionamiento.

Reitz señaló que uno de los agentes se encontraba "parcialmente dentro de la camioneta o inmediatamente al lado de ella" cuando Salgado Araujo intentó primero dar marcha atrás y posteriormente avanzar, momento en el que ocurrió el disparo que terminó con su vida.

La explicación presentada por la fiscalía difiere de la versión difundida inicialmente por el DHS, que aseguraba que el mexicano había utilizado su camioneta como un arma al embestir un vehículo oficial y que el agente respondió en defensa propia.

En contraste, el nuevo comunicado ya no menciona ninguna colisión entre la camioneta y una patrulla del ICE, tampoco establece expresamente que el agente temiera por su vida y, además, no reporta que alguno de los oficiales resultara lesionado durante el incidente.

Persisten dudas sobre el uso de la fuerza

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del agente que realizó el disparo ni han precisado si era el mismo oficial que se encontraba junto a la camioneta cuando ocurrió el tiroteo.

Asimismo, las investigaciones continúan a cargo de distintas autoridades federales, mientras siguen sin conocerse conclusiones sobre si el uso de la fuerza estuvo plenamente justificado.

Hallazgo de una sustancia dentro de la camioneta

El fiscal también dio a conocer que los agentes observaron a simple vista varias bolsas pequeñas con una sustancia blanca de apariencia cristalina dentro del vehículo, motivo por el cual el FBI obtuvo posteriormente una orden judicial para investigar si se trataba de alguna sustancia ilícita.

Sin embargo, el hermano de Lorenzo Salgado Araujo, quien viajaba con él al momento del operativo y permanece bajo custodia migratoria, sostuvo por medio de su defensa legal que el contenido de esas bolsas era una mezcla de electrolitos utilizada para mantenerse hidratados durante las largas jornadas laborales bajo las altas temperaturas de Texas.

Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, se dirigía junto con tres compañeros de trabajo, entre ellos su hermano, hacia una obra de construcción cuando ocurrió el operativo.

Su fallecimiento provocó manifestaciones en Houston y llamados de familiares y organizaciones civiles para que las autoridades transparenten la investigación.