Exfiscal Pam Bondi revela que padece cáncer de tiroides

La exfiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reveló este miércoles que fue diagnosticada con cáncer de tiroides tras abandonar su cargo.

En su mensaje compartido a medios, Bondi aseguró que "se encuentra bien" pero que fue sometida a una cirugía tras abandonar el Departamento de Justicia.

Esto ocurre después de que el propio presidente Donald Trump la designara como miembro de un comité asesor de la Casa Blanca enfocado en temas de Inteligencia Artificial (IA).

Recordemos que fue el mismo mandatario republicano quien la destituyó para reemplazarla por el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Luego de diversas conversaciones, aseguró que podría ser reemplazada por el administrador de la Agencia de Protección Ambiental, Lee Zeldin.

Llegó al puesto con las promesas de que no lanzaría venganzas políticas, pero rápidamente iniciaron investigaciones contra adversarios de Trump.

Presidente de EUA integra a Pam Bondi en panel de IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó a la exfiscal general Pam Bondi como integrante de un comité asesor de la Casa Blanca enfocado en temas de inteligencia artificial, de acuerdo con información difundida por Axios.

Bondi formará parte del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología (PCAST), organismo encargado de analizar y proponer estrategias relacionadas con el desarrollo tecnológico y científico dentro de la administración estadounidense.

Aquí te presentamos la nota completa: Presidente de EUA integra a Pam Bondi en panel de IA

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