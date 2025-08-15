Cerrar X
Internacional

Fracasa tratado internacional sobre contaminación por plásticos

Tras diez días de intensas negociaciones, los países no lograron alcanzar un texto de consenso, dejando en suspenso la esperanza de un acuerdo global

  • 15
  • Agosto
    2025

Las negociaciones para un tratado internacional que busque frenar la contaminación por plástico fracasaron tras diez días de intensas discusiones, luego de que no se lograra un consenso sobre el texto final.

Las delegaciones expresaron su profunda decepción, aunque destacaron la importancia de continuar con los esfuerzos diplomáticos.

En un último intento, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, presidente del órgano negociador, presentó un borrador revisado tras numerosas reuniones nocturnas con grupos de países, sin embargo la propuesta no recibió el apoyo suficiente para ser aprobada.

A diferencia del texto presentado la víspera, considerado casi unánimemente “inaceptable”, esta nueva versión fue vista como una base para futuras negociaciones, aunque aún mantenía varios corchetes, reflejando la persistencia de posiciones divergentes.

Principales diferencias entre países

Las discrepancias se centraron principalmente en el nivel de obligatoriedad de los compromisos. La mayoría de los países demandaba que el tratado estableciera medidas vinculantes para reducir la contaminación, mientras que un grupo limitado, liderado por Arabia Saudita, Irán, Rusia y Estados Unidos, insistió en que los compromisos fueran voluntarios.

Por su parte, la organización ecologista Greenpeace calificó la incapacidad de alcanzar un acuerdo como un llamado de atención global, alertando sobre la influencia de la industria petroquímica:

“La industria está decidida a proteger beneficios a corto plazo. Este es el momento de valentía y determinación para lograr un tratado firme y vinculante”, señalaron.

Pese al fracaso de esta ronda, las delegaciones acordaron mantener vivo el proceso, programando futuras negociaciones basadas en los últimos textos presentados.

Se enfatizó la importancia de no desechar los más de tres años de trabajo previos, en busca del primer instrumento global que enfrente la crisis del plástico.


