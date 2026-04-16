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Internacional

EUA amenaza a Irán con reanudar ataques si fracasa tregua

Estados Unidos elevó el tono frente a Irán al advertir que sus Fuerzas Armadas están listas para reanudar ataques si no se alcanza un acuerdo de paz

  • 16
  • Abril
    2026

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, lanzó una advertencia directa a Irán: el Ejército estadounidense está preparado para retomar operaciones militares si fracasan las negociaciones de paz.

Durante una conferencia en el Pentágono, el funcionario aseguró que las fuerzas desplegadas en la región mantienen una posición estratégica para actuar de inmediato.

“Estamos en una posición óptima para reanudar operaciones de combate en caso de que este nuevo régimen iraní tome una mala decisión”, afirmó.

Bloqueo en el estrecho de Ormuz

Como parte de la presión, Washington mantiene un operativo naval en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Hegseth sostuvo que la Armada de Estados Unidos controla el tránsito marítimo en la zona, con capacidad para sostener el bloqueo “el tiempo que sea necesario”.

“Si Irán toma una mala decisión, se enfrentará a un bloqueo y a bombas cayendo sobre su infraestructura”, advirtió.

Fuerzas listas y en alerta

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, respaldó el mensaje al asegurar que las tropas estadounidenses están listas para actuar en cualquier momento.

En la misma línea, el comandante del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, explicó que el cese al fuego ha sido utilizado para reforzar capacidades militares.

“Nos estamos rearmando, renovando equipamiento y ajustando nuestras tácticas”, detalló.

Trump apuesta por la vía diplomática

Pese al tono beligerante, el presidente Donald Trump aseguró que el conflicto podría estar cerca de concluir y confirmó que se preparan nuevas negociaciones con Irán.

La Casa Blanca indicó que existe disposición para una segunda ronda de diálogo, que nuevamente podría celebrarse en Pakistán, país que ha fungido como mediador.

El actual cese al fuego, que está por cumplir dos semanas, depende en gran medida de la reapertura del estrecho de Ormuz, bloqueado previamente por Irán como respuesta al conflicto iniciado el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.


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