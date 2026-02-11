Podcast
Internacional

Trump se reúne con Netanyahu; prioriza acuerdo nuclear con Irán

Trump afirmó que prefiere una solución negociada sobre el programa nuclear iraní, aunque advirtió que evaluará otras opciones si fracasa el diálogo

  • 11
  • Febrero
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sigue prefiriendo una solución negociada para limitar el programa nuclear de Irán, tras una reunión de dos horas y media en la Casa Blanca.

“Fue una reunión muy positiva; la excelente relación entre nuestros dos países continúa. No se llegó a ningún acuerdo definitivo, salvo que insistí en que las negociaciones con Irán continuaran para ver si se puede concretar un acuerdo”, escribió Trump en la plataforma Truth Social.

HA5ieMCbsAk6_H0.jfif

El mandatario señaló que su “preferencia” es alcanzar un entendimiento diplomático y que, de no lograrse, “simplemente tendremos que ver cuál es el resultado”.

Tensiones y antecedentes

Trump acusó a la República Islámica de haber impedido un acuerdo nuclear en las negociaciones del año pasado y recordó que Estados Unidos llevó a cabo la llamada Operación Martillo de Medianoche, en la que se bombardearon tres instalaciones nucleares iraníes.

“Esperemos que esta vez sean más razonables y responsables”, añadió.

AP26033014206772 (1).jpg

Las negociaciones entre Washington y Teherán se reanudaron la semana pasada, en el primer encuentro desde la guerra de doce días entre Irán e Israel ocurrida en junio pasado, conflicto en el que Estados Unidos participó mediante bombardeos a instalaciones nucleares iraníes.

Postura de Israel e Irán

La oficina de Netanyahu informó que ambos líderes abordaron las negociaciones con Irán, la situación en Gaza y los acontecimientos regionales, además de acordar mantener una estrecha coordinación.

"Además, conversamos sobre el enorme progreso que se está logrando en Gaza y en la región en general. Realmente hay PAZ en Oriente Medio", apuntó el mandatario federal de Estados Unidos.

Israel exige que Irán no solo limite su enriquecimiento de uranio, sino que también reduzca su programa de misiles balísticos y ponga fin al apoyo a milicias en la región, como Hizbulá.

AP26042574292334.jpg

Irán, por su parte, rechaza esas condiciones y sostiene que solo aceptará ciertas limitaciones a su programa nuclear a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

El diálogo ocurre en medio de advertencias de Trump sobre una posible intervención militar si no se alcanza un acuerdo, así como del despliegue de una flota estadounidense en aguas cercanas a Irán, encabezada por el portaaviones USS Abraham Lincoln.


