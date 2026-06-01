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Internacional

Francia captura petrolero ruso sancionado en océano Atlántico

En el video difundido por el mandatario francés, se muestra cómo los soldados descendieron uno tras otro por una cuerda desde un helicóptero

  • 01
  • Junio
    2026

Francia interceptó este lunes una embarcación petrolera proveniente de Rusia luego de ser sometida a sanciones internacionales en las inmediaciones del océano Atlántico.

En redes sociales, el presidente Emmanuel Macron dio a conocer la intercepción del buque petrolero ruso por medio de las acciones de las fuerzas de la Marina Nacional de Francia.

"La Marina Nacional interceptó ayer por la mañana un nuevo petrolero bajo sanciones internacionales procedente de Rusia: el Tagor. Nuestra determinación es constante y total.

Esta intervención se llevó a cabo en el Atlántico, en alta mar, con el apoyo de varios socios, incluido el Reino Unido, en el estricto respeto del derecho del mar.

Es inaceptable que barcos eludan las sanciones internacionales, violen el derecho del mar y financien la guerra que Rusia libra contra Ucrania desde hace más de 4 años.

Estos buques, que no respetan las normas más elementales de navegación marítima, también representan una amenaza para el medio ambiente y para la seguridad de todos.

En el video difundido por el mandatario francés, se muestra cómo los soldados descendieron uno tras otro por una cuerda desde un helicóptero para llevar a cabo esta intercepción.

Autoridades manifestaron que el petrolero fue interceptado a más de 400 millas náuticas al oeste de Francia, en aguas internacionales del Atlántico con dirección al puerto ruso noroccidental de Murmansk.

Abren investigación penal tras interceptar buque petrolero ruso

De acuerdo con el fiscal Stéphane Kellenberger, el capitán se negó repetidamente a cumplir las instrucciones de la Marina francesa, por lo que fue "necesario tomar el control del buque".

Por estas acciones, la fiscalía francesa abrió una investigación penal por los cargos de no aportar prueba de la nacionalidad de un buque, navegar sin bandera y negarse a cumplir órdenes.

Estos ingresos petroleros son clave para la economía de Rusia debido a que permiten que el presidente Vladímir Putin pueda volcar dinero en el esfuerzo bélico contra Ucrania sin agravar la inflación.

Entre los petroleros interceptados anteriormente por Francia figura el Deyna y el Grinch.

Rusia asegura que dichas intercepciones "rozan la piratería"

En respuesta a la más reciente intercepción francesa, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el lunes que Rusia “considera cuentos acciones ilegales”.

"Rozan la piratería. Estamos absolutamente en desacuerdo con la afirmación de que se llevan a cabo en pleno cumplimiento del derecho internacional".

 

 

 

 


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