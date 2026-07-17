Alemania y Francia fortalecen cooperación nuclear

Alemania participará este año en un ejercicio nuclear liderado por Francia como parte de una estrategia para reforzar la seguridad europea

Alemania y Francia anunciaron el fortalecimiento de su cooperación en materia de disuasión nuclear, una medida que busca ampliar la coordinación en defensa en un contexto de creciente interés europeo por reforzar su autonomía en seguridad.

El canciller alemán, Friedrich Merz, informó que fuerzas convencionales de Alemania participarán antes de que concluya el año en un ejercicio nuclear organizado por las Fuerzas Armadas francesas.

Merz explicó que esta colaboración no sustituye el esquema de reparto nuclear de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), sino que lo complementa.

Deutschland und Frankreich vertiefen ihre Zusammenarbeit in der Verteidigung. Wir stärken die europäische Abschreckung. Noch in diesem Jahr werden wir uns an einer nuklearen Übung der französischen Streitkräfte beteiligen. pic.twitter.com/zTtA1eoCHY — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) July 17, 2026

Alemania continúa integrada en el sistema de disuasión de la alianza, bajo el cual Estados Unidos mantiene armas nucleares en territorio alemán y la fuerza aérea del país está certificada para emplearlas en caso de una emergencia.

El canciller señaló que gobiernos anteriores habían rechazado propuestas similares de cooperación con Francia, aunque sostuvo que el escenario internacional actual exige nuevas respuestas en materia de seguridad.

Primer paso hacia una mayor integración

La participación alemana en el ejercicio se limitará inicialmente al uso de capacidades convencionales.

Merz indicó que el proyecto avanzará de manera gradual y no descartó que, en el futuro, pueda derivar en una nueva doctrina de cooperación, aunque consideró prematuro anticipar ese escenario.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó que la disuasión ampliada fortalece la seguridad colectiva de Europa al incrementar la incertidumbre estratégica para los posibles adversarios.

Macron explicó que la cooperación incluirá el intercambio de experiencias, ejercicios militares conjuntos, desarrollo de iniciativas comunes y un mayor nivel de confianza entre especialistas y personal militar de ambos países.

El mandatario evitó ofrecer detalles operativos y argumentó que la discreción forma parte de una estrategia eficaz en materia de defensa.

También aclaró que el fortalecimiento de la disuasión nuclear no implicará aportaciones financieras por parte de Alemania.

Europa impulsa su autonomía en defensa

La iniciativa francesa fue presentada en marzo, cuando Macron propuso ampliar la cooperación nuclear con socios europeos ante las dudas sobre el futuro de los compromisos de seguridad de Estados Unidos con el continente.

Desde la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Francia es la única potencia nuclear del bloque comunitario.

Además de Alemania, países como Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia, Dinamarca y Noruega han expresado interés en participar en la propuesta impulsada por París.

El anuncio también forma parte de los esfuerzos de Berlín y París por fortalecer su cooperación estratégica, después de que en junio fracasara un proyecto conjunto para desarrollar una nueva generación de aviones de combate destinada a reemplazar los Rafale y Eurofighter hacia 2040.

Ambos gobiernos buscan consolidar nuevos acuerdos durante los próximos meses, mientras Francia se prepara para el final del mandato presidencial de Emmanuel Macron y Alemania avanza en un plan para fortalecer sus capacidades militares convencionales.