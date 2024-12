Fuerte sismo estremece a California; alertan de tsunami

Un fuerte terremoto se sintió ampliamente en el norte de California este jueves 5 de diciembre y las autoridades emitieron una advertencia de tsunami.

El sismo ocurrió a las 10:44 horas al oeste de Ferndale, una pequeña ciudad en la costa del condado de Humboldt cerca de la frontera con Oregon, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Se sintió hasta en San Francisco, donde los residentes experimentaron un movimiento ondulante durante varios segundos. Fue seguido por réplicas menores.

El Distrito de Tránsito Rápido del Área de la Bahía de San Francisco, conocido como BART, detuvo el tráfico en todas direcciones a través del túnel submarino entre San Francisco y Oakland.

Al menos 5,3 millones de personas en California estaban bajo una advertencia de tsunami después del terremoto de magnitud 7,0, dijo el Servicio Geológico en una alerta amarilla, que predice daños localizados pero mínimos.

Más de 1,3 millones de personas vivían lo suficientemente cerca del terremoto como para haberlo sentido, estimó el servicio.

En la zona de Santa Cruz, los teléfonos zumbaban con una advertencia de tsunami del Servicio Nacional de Meteorología que decía: “Una serie de olas poderosas y corrientes fuertes pueden impactar las costas cercanas a usted. Usted está en peligro. Aléjese de las aguas costeras. Muévase a terrenos elevados o tierra adentro ahora. Manténgase alejado de la costa hasta que los funcionarios locales digan que es seguro regresar.”

