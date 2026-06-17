G7 se compromete a resolver conflictos globales

En tres días de reuniones, los líderes del G7 abordaron temas de índole internacional como la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente desatado por Estados Unidos e Israel en contra de Irán, así como sus repercusiones internacionales.

Durante el primer día, los líderes abordaron que los conflictos en Irán y Ucrania provocan desequilibrios macroeconómicos globales o el desarrollo de una inteligencia artificial segura, rápida y eficaz.

En primera instancia, los líderes internacionales respaldaron al acuerdo provisional de paz propuesto por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en donde apoyaban "mediante un alto el fuego inmediato y sólido" al calificarlo como una oportunidad para "impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas".

Entre las vastas declaraciones emitidas por el mandatario estadounidense, se destaca que promete que el acuerdo con Irán será "un muro contra el arma nuclear".

"Esto no empezó hace tres y cuatro meses, sino hace años, cuando eliminé a Soleimani. Aquello fue un acontecimiento enorme, algunos dicen que el mayor ocurrido en Oriente Medio en los últimos 50 años".

Respaldan el presionar más a Rusia para que firme acuerdo de paz con Ucrania

Por otra parte, los miembros de esta organización respaldaron el presionar más a Rusia para llevarla a firmar un acuerdo de paz con Ucrania, donde, alrededor de una hora y media, se reiteró el apoyo de manera unánime hacia el presidente Volodímir Zelensky.

Por ello, los países del G7 permitirán a Ucrania fabricar bajo licencia armas, y en particular misiles estadounidenses Patriot para la defensa antiaérea para atacar a Rusia, lo que demuestra el cambio de postura del presidente de Estados Unidos frente al conflicto. También reiteraron la valentía del gobierno de Kiev por defender la línea.

Crearán mecanismo para anticipar crisis de suministro energético

Como parte de los temas, los líderes reforzaron la coordinación internacional para prevenir crisis energéticas y perturbaciones en las cadenas de suministro mediante la creación de un mecanismo común de vigilancia y respuesta.

Con apoyo de la cooperación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE) se llevará a cabo con el objetivo de tener un crecimiento económico "más equilibrado, duradero y resiliente" ante las tensiones geopolíticas y las consecuencias que traen consigo.

El grupo de las principales economías avanzadas del mundo se comprometió también a respetar los compromisos cambiarios existentes del G7, en un contexto de turbulencia en los mercados financieros.

Destacan lucha contra el narcotráfico y alineación de directivos de plataformas de IA

Entre los temas, también se destacaron las iniciativas para intensificar la lucha contra el narcotráfico, donde se enfatizó en el fortalecimiento de la seguridad marítima y portuaria, considerada una de las principales vías para las organizaciones criminales.

Los líderes del G7 reafirmaron este su compromiso con la estabilidad en el Indopacífico, una región en donde se concentra gran parte del comercio mundial.

Los representantes de estas naciones señalaron que comparten el interés de trabajar con otras grandes economías para identificar las causas de los desequilibrios económicos globales persistentes y promover soluciones coordinadas.

Además, directivos de doce plataformas tecnológicas participaron este miércoles en un almuerzo de trabajo sobre inteligencia artificial con los líderes del G7 en su cumbre de la localidad francesa de Évian, Francia.

Entre los dirigentes de las tecnológicas y de las firmas de Inteligencia Artificial figuran los estadounidenses Sam Altman (OpenAI), Alexandr Wang (Meta), Demis Hassabis (Google), Dario Amodei (Anthropic) y Marc Benioff (Salesforce), y el francés Arthur Mensch (Mistral AI).

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