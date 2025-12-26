Podcast
Nacional

Giran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo's de Sonora

De acuerdo con las autoridades estatales, siete de las 25 detenciones previstas ya fueron efectuadas, por lo que se espera que las imputaciones continúen

  • 26
  • Diciembre
    2025

La Fiscalía de Justicia del Estado de Sonora confirmó que son 25 las órdenes de aprehensión liberadas y siete personas detenidas por su presunta responsabilidad en el incendio del Waldo's que dejó a 24 personas sin vida el pasado primero de noviembre.

Giran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo's de Sonora.jpg

De acuerdo con las autoridades, este viernes se llevará a cabo la audiencia para imputar en contra de la persona moral involucrada en el siniestro.

Además, destacaron que la dependencia estatal brindó orientación y acompañamiento a los familiares de las víctimas de este siniestro.

Última víctima fallecida por este siniestro

Un adulto mayor de 81 años, que se desempeñaba como paquetero de la sucursal fue considerada la última víctima mortal del siniestro, por lo que se suman 24 muertos.

Giran 25 órdenes de aprehensión por incendio en Waldo's de Sonora.jpg

De acuerdo con el gobernador Alfonso Durazo, este hombre sufrió quemaduras en el 90% de su cuerpo y a pesar de los esfuerzos, perdió la vida casi 100 horas después del accidente.

 


