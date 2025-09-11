Hallan rifle y tienen video del presunto asesino de Charlie Kirk

Las autoridades de Utah informaron este jueves que poseen “buenas imágenes” en video del presunto autor del disparo que acabó con la vida del activista conservador Charlie Kirk, estrecho aliado de Donald Trump.

Además, anunciaron que fue recuperado el rifle de cerrojo de gran potencia que se habría utilizado en el ataque.

El comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason, detalló que las imágenes aún no serán difundidas públicamente, aunque no descartó hacerlo más adelante si no logran identificar al sospechoso.

Perfil del presunto atacante

El agente especial del FBI, Robert Bowles, señaló que el responsable “parece tener edad universitaria” y que se desenvolvía con naturalidad en el entorno académico.

Según la investigación, tras disparar contra Kirk, el atacante huyó por los tejados del campus y posteriormente se escondió en un vecindario cercano.

Un video difundido en redes sociales muestra una silueta corriendo sobre los techos pocos segundos después del ataque, lo que coincide con la línea de investigación oficial.

El arma hallada y nuevas pistas

De acuerdo con Bowles, el arma se encontró en una zona boscosa cercana y actualmente es analizada en un laboratorio del FBI. Los investigadores también revisan huellas de calzado y de la palma de la mano, lo que podría dar nuevas pistas sobre la identidad del agresor.

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, fue asesinado el miércoles tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) en Orem.

Kirk, de 30 años, era una de las figuras más influyentes dentro del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos. Su muerte ha generado una ola de reacciones, incluidas las del propio Trump, quien lo calificó como “un mártir de la verdad y la libertad”.

Comentarios