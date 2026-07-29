Hallan con vida a mexicano dado por muerto bajo custodia del ICE

La incertidumbre sobre el paradero de Inocencio Saúl Aguilar García terminó luego de que autoridades de Puebla confirmaran que se encuentra con vida

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La versión sobre la supuesta muerte de un migrante poblano en un centro de detención migratoria de Estados Unidos fue descartada por autoridades mexicanas, luego de que se confirmara que Inocencio Saúl Aguilar García fue localizado con vida y ya se encuentra en territorio nacional tras ser deportado.

El migrante, originario del municipio de Tehuitzingo, Puebla, había sido reportado en redes sociales como presunta víctima mortal mientras permanecía bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), situación que generó preocupación entre familiares, habitantes de su comunidad y autoridades locales.

La alarma comenzó en redes sociales

La confusión se originó tras una publicación difundida por una mujer identificada como Stephanie Lucero, quien aseguró que Inocencio Saúl Aguilar había fallecido después de permanecer detenido en Passaic, Nueva Jersey.

La información se viralizó rápidamente y provocó incertidumbre sobre el estado del migrante, por lo que el Ayuntamiento de Tehuitzingo activó mecanismos de búsqueda para verificar su situación.

A través de la Dirección de Enlace del Migrante, el gobierno municipal inició gestiones con distintas instancias encargadas de atender a poblanos radicados en el extranjero con el objetivo de confirmar el paradero del ciudadano.

La respuesta llegó horas después desde la representación Casa Por Amor a Puebla, anteriormente conocida como Mi Casa es Puebla, ubicada en Passaic, Nueva Jersey.

La oficina informó que Inocencio Saúl Aguilar García no había fallecido y que ya había sido deportado a México.

De acuerdo con el reporte oficial, el poblano se encuentra en Tamaulipas, desde donde realizará los trámites y traslados necesarios para regresar a su comunidad de origen en Puebla.

Con esta confirmación quedó descartada la versión que durante varias horas circuló en redes sociales sobre un supuesto fallecimiento bajo custodia migratoria estadounidense.

Regresará a Puebla tras ser deportado

Tras ser ubicado con vida, Inocencio Saúl Aguilar García permanecerá temporalmente en Tamaulipas mientras se coordina su regreso a Tehuitzingo.