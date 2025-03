Hamás acepta nueva propuesta de alto el fuego en Gaza

El grupo miliciano Hamás dijo el sábado que ha aceptado una nueva propuesta de alto el fuego en Gaza de los mediadores Egipto y Catar, pero Israel afirmó que ha hecho una contrapropuesta en "plena coordinación" con el tercer mediador, Estados Unidos.

Egipto hizo una propuesta a principios de la semana para reencauzar el problemático alto el fuego, tras la reanudación sorpresiva de los combates por parte de Israel. No estaba claro aún si la propuesta cambió antes de que Khalil al-Hayyah, el líder de Hamás en Gaza, anunciara que había sido aceptada.

Un funcionario egipcio describió la propuesta a The Associated Press esta semana, diciendo que Hamás liberaría a cinco rehenes vivos, incluido un estadounidense-israelí, de Gaza a cambio de que Israel permitiera la entrada de ayuda al territorio y una pausa en los combates de varias semanas. Israel liberaría a cientos de prisioneros palestinos. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para informar a los medios sobre las conversaciones a puerta cerrada.

El sábado, la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no dio detalles sobre la contrapropuesta de Israel, que dijo fue ofrecida después de que Netanyahu mantuviera consultas el viernes.

Hace una semana y media, Israel terminó su alto el fuego con Hamás al lanzar una ola sorpresiva de ataques que mataron a cientos de personas. La Casa Blanca culpó a Hamás por la reanudación de los combates.

Israel ha prometido intensificar la guerra hasta que Hamás devuelva a los 59 rehenes que aún retiene, 24 de los cuales se cree que están vivos. Israel también quiere que Hamás renuncie al poder, se desarme y envíe a sus líderes al exilio. El sábado, Israel amplió sus operaciones terrestres en la ciudad sureña de Rafah en Gaza, cerca de la frontera con Egipto.

Hamás ha dicho que solo liberará a los cautivos restantes a cambio de prisioneros palestinos, un alto el fuego duradero y una retirada israelí de Gaza.

Frustrados por la amenaza a los rehenes restantes en Gaza, familias y otros se manifestaron nuevamente el sábado por la noche para pedir un acuerdo que traiga a todos a casa.

"¡El precio de su guerra es la vida de los rehenes!", corearon algunos manifestantes en Tel Aviv. Se produjeron pequeños enfrentamientos con la policía. "La guerra no traerá a nuestros rehenes a casa, los matará", dijo Naama Weinberg, prima del fallecido rehén Itay Svirsky, en una reunión semanal de familias en Tel Aviv.

La guerra en Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, en el que milicianos palestinos mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a 251.

La ofensiva de represalia de Israel ha matado a más de 50.000 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes. El bombardeo y las operaciones terrestres de Israel han causado una vasta destrucción y en su punto álgido desplazaron a aproximadamente el 90% de la población de Gaza de más de dos millones de personas.

A principios de este mes, Israel cortó nuevamente todos los suministros a Gaza para presionar a Hamás a aceptar nuevos términos para el alto el fuego que comenzó a mediados de enero.

Israel se había resistido a entrar en negociaciones sobre la segunda fase de la tregua, que debían comenzar a principios de febrero. Según el acuerdo, la fase dos debía traer la liberación de los 24 rehenes vivos restantes, el fin de la guerra y la retirada total de Israel de Gaza.

