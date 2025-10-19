Cerrar X
Internacional

Israel dice reanudar alto al fuego tras ofensiva contra Hamás

El ejército israelí informó este domingo que ha reanudado la aplicación del alto al fuego en la Franja de Gaza, luego de llevar a cabo decenas de bombardeos

  • 19
  • Octubre
    2025

El ejército israelí informó este domingo que ha reanudado la aplicación del alto al fuego en la Franja de Gaza, luego de llevar a cabo decenas de bombardeos contra objetivos del movimiento islamista palestino Hamás.

“De acuerdo con la directiva del nivel político, y tras una serie de ataques significativos en respuesta a las violaciones de Hamás, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] han comenzado a aplicar de nuevo el alto al fuego”, indicó la institución en un comunicado.

El ejército subrayó que continuará respetando el acuerdo alcanzado, pero responderá “con firmeza” ante cualquier nueva infracción por parte de Hamás.


Comentarios

