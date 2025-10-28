Israel vuelve a atacar Gaza, ¿y el acuerdo de paz de Trump?

El Ejército israelí lanzó este martes una serie de bombardeos sobre la Franja de Gaza, alcanzando distintos puntos del enclave, incluidos sectores cercanos al Hospital Shifa, según informaron fuentes locales y autoridades palestinas.

El portavoz del servicio de Defensa Civil en Gaza, Mahmud Basal, confirmó ataques en el barrio de Sabra y en las inmediaciones del hospital, en el oeste y centro de la capital, respectivamente.

“El ataque, realizado con un dron, impactó en un área vacía cercana al hospital. No hay reportes de heridos”, explicó Mohammed Abu Salmiya, director del Hospital Shifa.

Según la Defensa Civil, uno de los puntos alcanzados fue la vivienda de la familia Al Banna en el barrio de Sabra, donde ambulancias locales trasladaron a varios heridos.

También se registraron ataques en Zeitún y Deir al Balah, al sur y centro del enclave, donde aún se desconoce el número de víctimas.

Residentes en la zona reportaron intensos sobrevuelos de drones israelíes sobre la capital, mientras se escuchaban explosiones intermitentes a lo largo del día.

Netanyahu ordenó ataques “contundentes”

Los ataques se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenara al Ejército emprender ofensivas contundentes contra Gaza, acusando a Hamás de violar el acuerdo de alto el fuego vigente.

“Nos enfrentamos a reiteradas provocaciones y violaciones del cese al fuego. Israel responderá con toda su fuerza”, señaló Netanyahu, según medios israelíes.

Hamás niega ataque en Rafah y acusa a Israel de violar tregua

El movimiento islamista palestino Hamás aseguró este martes que no es responsable del tiroteo ocurrido en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, que habría motivado la respuesta militar israelí con una nueva oleada de bombardeos.

En un comunicado difundido en su canal oficial de Telegram, Hamás calificó la ofensiva israelí como una “flagrante violación” del alto el fuego firmado en El Cairo el pasado 9 de octubre, bajo la mediación de Egipto, Qatar y Estados Unidos, y con el auspicio del presidente estadounidense Donald Trump.

“Israel sabotea el acuerdo de paz”

“Hamás afirma no tener ninguna relación con el tiroteo de Rafah y reafirma su compromiso con el acuerdo de alto el fuego”, expresó el grupo, que además acusó a Israel de insistir en sabotear la tregua y cometer actos “terroristas” contra la población civil.

El movimiento islamista denunció una serie de ataques recientes que han causado muertos y heridos, así como el cierre prolongado del cruce de Rafah con Egipto, lo que agrava la crisis humanitaria en el enclave.

Llamado a los mediadores internacionales

Hamás pidió a Egipto, Qatar y Estados Unidos, países garantes del acuerdo, que intervengan de inmediato para presionar a Israel y frenar su “brutal escalada” contra la población de Gaza.

“Es urgente exigir responsabilidades al ocupante israelí por sus violaciones al alto el fuego”, advirtió el grupo en su mensaje.

