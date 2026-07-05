El gobierno venezolano reportó que 86 mil 794 familias han recibido algún tipo de apoyo humanitario desde el inicio de la emergencia

Inicio / Internacional / Suben a 3,342 muertos y 16,740 heridos por sismos en Venezuela

La tragedia provocada por el doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. Este domingo, las autoridades venezolanas actualizaron el balance oficial de víctimas, elevando la cifra a 3 mil 342 personas fallecidas y 16 mil 740 heridas, mientras las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos siguen activas en las zonas más devastadas del país.

El nuevo reporte representa un incremento de 388 fallecimientos respecto al balance difundido un día antes, reflejando el avance de las operaciones de rescate y remoción de escombros que continúan once días después de la catástrofe.

Las labores de rescate continúan tras 11 días de la tragedia

De acuerdo con las cifras oficiales, un total de 6 mil 462 personas han sido rescatadas desde que ocurrieron los sismos, mientras que 17 mil 345 personas perdieron sus viviendas, situación que obligó a las autoridades a habilitar 79 campamentos temporales para atender a la población desplazada.

Las autoridades también informaron que permanecen contabilizados 856 edificios afectados, de los cuales 190 colapsaron por completo, principalmente en el estado costero de La Guaira, considerado el epicentro de la emergencia humanitaria.

A once días de los terremotos, los equipos internacionales de rescate comenzaron a retirarse del país, mientras que las labores continúan a cargo de voluntarios venezolanos, cuerpos de bomberos, personal de protección civil y vecinos que siguen removiendo escombros en busca de víctimas y sobrevivientes.

El gobierno venezolano reportó que 86 mil 794 familias han recibido algún tipo de apoyo humanitario desde el inicio de la emergencia.

Asimismo, se han distribuido 9 mil 585 toneladas de alimentos y más de 669 mil litros de agua potable para atender las necesidades básicas de la población afectada.

En las operaciones de atención y seguridad participan actualmente 29 mil 567 elementos militares y cuerpos de seguridad, además de 27 mil 482 voluntarios desplegados en las distintas regiones impactadas por los sismos.

Persisten miles de personas desaparecidas

Aunque las autoridades habilitaron una línea telefónica y una plataforma digital para reportar personas desaparecidas, el gobierno no ha actualizado oficialmente el número de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

Sin embargo, plataformas ciudadanas creadas para apoyar la búsqueda de víctimas han registrado más de 31 mil reportes de personas que continúan sin ser localizadas o con quienes sus familiares no han logrado establecer contacto.

La falta de comunicaciones en algunas zonas afectadas y la magnitud de los daños estructurales han complicado la actualización precisa del número de desaparecidos.

El doble terremoto del 24 de junio ya es considerado el desastre sísmico más mortífero ocurrido en Venezuela durante el último siglo.

La tragedia supera ampliamente el terremoto registrado en las cercanías de Caracas en 1967, que dejó 245 personas fallecidas y miles de heridos.

Los recientes sismos impactaron directamente a Caracas y a otros seis estados del norte del país, siendo La Guaira la entidad con mayores afectaciones, una región que además mantiene el recuerdo de la devastadora tragedia provocada por los deslaves de 1999, que dejaron miles de víctimas.

Mientras continúan las labores de rescate y recuperación, las autoridades venezolanas reconocen que el balance de víctimas podría seguir aumentando en los próximos días conforme avanzan los trabajos en las zonas más afectadas.