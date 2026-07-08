Hijo de migrante mexicano asesinado por ICE exige investigación

No fue sino a través de organizaciones y políticos locales, que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital

El hijo de Lorenzo Salgado Araújo, migrante mexicano que perdió la vida en manos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Texas, pidió que se llevara a cabo una investigación independiente.

Durante una rueda de prensa en Houston, uno de sus tres hijos afirmó que su padre trabajaba en el sector de la construcción, iba camino al trabajo junto con otros tres compañeros cuando su vehículo fue "rodeado" por tres patrullas no identificadas.

"No merecía morir ese día; merecía vivir una vida tranquila como esposo, como padre y como trabajador. "Tenía temor por su vida, cuando solo quería llegar al trabajo", dijo Roberto Salgado

De acuerdo con el joven, se enteró de este hecho a través de redes sociales, donde en un video reconoció la voz de su padre, así como su camioneta. Se desplazó hasta esa zona, que estaba acordonada por las autoridades, quienes no le dieron información de lo sucedido.

No fue sino a través de organizaciones y políticos locales, que se pusieron en contacto con la familia, que Salgado supo que su padre estaba en un hospital local, y posteriormente, a través de información publicada en medios de comunicación, se enteró de que había fallecido.

"Estoy devastado. Quiero que el mundo conozca a mi padre, no como un migrante que fue abaleado y asesinado, sino como un hombre de familia que me enseñó la importancia del trabajo duro y los valores familiares".

Acusan al ICE de actuar con opacidad y ocultar videos sobre el incidente

Durante la rueda de prensa, el director nacional de la organización LULAC, Román Palomares, acusó al ICE de actuar con opacidad y de ocultar los videos sobre el incidente.

"En ausencia de más evidencia, no tenemos otra opción que concluir que un hombre fue asesinado ilegalmente en las calles de Houston".

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó ayer que la agencia está investigando el tiroteo protagonizado por sus agentes.

"El uso de la fuerza letal contra un ser humano es inaceptable", aseguró el activista.

ICE asesina a un migrante mexicano durante operativo en Texas

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinó este martes a un migrante mexicano durante un operativo en Houston, Texas.