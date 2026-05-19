Detienen al hijo del fundador de Mango por muerte de su padre

La muerte de Isak Andic, fundador y máximo accionista de la firma internacional de moda Mango, tomó un giro inesperado este martes luego de que la policía catalana detuviera a su hijo mayor, Jonathan Andic, acusado de homicidio por la caída fatal del empresario en una montaña de Barcelona.

El caso, que desde el inicio estuvo rodeado de dudas y especulaciones, volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras la decisión de la Fiscalía y de la jueza instructora de reabrir la investigación que inicialmente había sido archivada como un accidente.

Una excursión que terminó en tragedia

Isak Andic murió el 14 de diciembre de 2024 mientras realizaba senderismo en la montaña de Montserrat, en las afueras de Barcelona.

El empresario, de 71 años, cayó por un precipicio de más de 100 metros cuando se encontraba acompañado únicamente por su hijo Jonathan.

En aquel momento, la versión preliminar apuntó a un accidente durante la caminata. Sin embargo, con el paso de los meses surgieron inconsistencias que llevaron a los Mossos d'Esquadra a profundizar en las investigaciones.

Jonathan Andic, de 45 años, fue detenido este martes y posteriormente presentado ante una jueza en los juzgados de Martorell. Aunque se dictó prisión provisional, el heredero recuperó la libertad tras pagar una fianza equivalente a 1.16 millones de dólares.

Como medidas cautelares, las autoridades le retiraron el pasaporte, le prohibieron salir de España y ordenaron comparecencias semanales ante el juzgado.

Contradicciones despertaron sospechas

De acuerdo con reportes de medios españoles, las autoridades detectaron contradicciones en las declaraciones que Jonathan Andic ofreció como testigo.

Las inconsistencias incluían detalles sobre el sitio exacto donde se encontraba cuando ocurrió la caída, el lugar donde estacionó el vehículo y si tomó o no fotografías durante la excursión.

A ello se sumó el análisis de su teléfono celular, entregado voluntariamente a la policía en septiembre de 2025. Los investigadores revisaron llamadas, mensajes y datos eliminados del dispositivo en busca de elementos que permitieran reconstruir lo ocurrido aquel día.

Jonathan Andic dirigió la multinacional entre 2014 y 2018, pero posteriormente fue relevado por su padre tras una etapa marcada por pérdidas económicas en la compañía.

Desde entonces permaneció como vicepresidente y responsable de Mango Man, la línea masculina de la marca.

Diversos medios españoles señalaron que la salida de Jonathan de la dirección ejecutiva generó tensiones dentro de la familia. Incluso, fuentes cercanas mencionaron posibles resentimientos por haber sido apartado del liderazgo del negocio.

La investigación tomó mayor fuerza tras la declaración judicial de Estefanía Knuth, golfista y pareja sentimental de Isak Andic durante sus últimos años de vida. Según trascendió, ella habló de “fuertes disputas” entre padre e hijo.

Tras la muerte del empresario también surgieron desacuerdos relacionados con la herencia. Isak Andic poseía el 95 por ciento de las acciones de Mango y era considerado una de las mayores fortunas de España.

Pese al avance de la investigación, la familia Andic aseguró tener un “convencimiento absoluto” de la inocencia de Jonathan.

En un posicionamiento difundido a medios locales, afirmaron que el empresario ha colaborado plenamente con las autoridades y pidieron respeto al principio de presunción de inocencia.

“Estamos seguros de que el desarrollo de las diligencias demostrará que no existen pruebas legítimas en su contra”, señalaron familiares cercanos.

Las diligencias del caso continúan bajo secreto de sumario.

El legado del creador de Mango

Nacido en Estambul en 1953, Isak Andic emigró a España siendo adolescente junto a su familia. Comenzó vendiendo camisas traídas desde Turquía en mercadillos de Barcelona y en 1984 abrió la primera tienda Mango en el Paseo de Gracia.

Con el paso de las décadas convirtió la marca en un gigante global de la moda, con presencia en más de 120 países, cerca de 2,900 tiendas y más de 16,000 empleados alrededor del mundo.

Su historia fue considerada durante años como uno de los grandes casos de éxito empresarial en España.

Comentarios