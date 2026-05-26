Hijo del fundador de Mango deja su cargo tras muerte de su padre

Jonathan Andic, hijo mayor del fundador de Mango, Isak Andic, anunció este martes que dejará temporalmente su cargo como vicepresidente de la compañía mientras enfrenta una investigación judicial en España relacionada con la muerte de su padre.

La decisión fue comunicada mediante una carta dirigida a empleados de la empresa, en la que aseguró que necesita enfocar toda su atención en su defensa legal ante el proceso por homicidio que actualmente enfrenta.

“No puedo mantener los altos niveles de dedicación que requiere mi cargo en la compañía”, expresó el empresario en el documento interno.

Isak Andic, fundador del gigante español de la moda, murió en diciembre de 2024 tras caer más de 100 metros mientras realizaba senderismo en Cataluña acompañado únicamente por su hijo Jonathan.

En un inicio, las autoridades consideraron el caso como un accidente, sin embargo la investigación tomó un nuevo rumbo tras detectar presuntas inconsistencias en las declaraciones del heredero.

Jonathan Andic fue detenido la semana pasada, aunque posteriormente obtuvo su libertad bajo una fianza de un millón de euros. Hasta ahora no ha sido condenado ni acusado formalmente.

Su equipo legal insiste en que es inocente y sostiene que la caída del empresario fue accidental.

Contradicciones y peritajes complican el caso

De acuerdo con documentos judiciales difundidos en España, los investigadores detectaron contradicciones en la versión de Jonathan Andic sobre lo ocurrido el día de la tragedia.

Entre los puntos señalados destaca que el empresario habría dado versiones distintas respecto a si presenció o no la caída de su padre.

Además, datos de geolocalización revelaron que Jonathan visitó en varias ocasiones la montaña de Montserrat días antes de la muerte de Isak Andic, pese a declarar inicialmente que solo conocía la ruta por una visita previa.

Otro de los elementos clave en la investigación es una marca encontrada cerca del lugar de la caída. Peritos especializados concluyeron que dicha huella habría sido realizada deliberadamente y no como consecuencia de un resbalón accidental.

La jueza también considera sospechoso que Jonathan Andic cambiara de teléfono móvil meses después de los hechos y que el dispositivo anterior no aparezca.

La investigación también incluye mensajes de WhatsApp y testimonios que apuntan a una supuesta relación tensa entre padre e hijo.

Según reportes judiciales, existían desacuerdos relacionados con la herencia familiar y con la intención de Isak Andic de destinar parte de su fortuna a una fundación social.

Los investigadores sostienen que Jonathan habría mostrado una “obsesión por el dinero”, versión que la defensa rechaza categóricamente.

La familia asegura que siempre respaldó los proyectos filantrópicos del fundador de Mango.

Mantendrá presencia en negocios familiares

Pese a dejar temporalmente la vicepresidencia de Mango, Jonathan Andic informó que continuará involucrado en otros proyectos familiares, empresariales y sociales.

En su carta, describió la acusación como “la más grave, injusta e infundada” que una persona puede enfrentar y aseguró que demostrará su inocencia durante el proceso judicial.

“Hace unos diecisiete meses perdí a mi padre, en unas circunstancias profundamente dolorosas”, expresó.

El imperio Mango quedó en manos de los hijos

Los herederos controlan actualmente el 95% del grupo empresarial, mientras que el restante 5% pertenece al consejero delegado Toni Ruiz, quien este martes expresó públicamente su respaldo a Jonathan Andic.

La participación familiar se administra mediante la sociedad Punta Na Holding, presidida por el propio Jonathan.

Comentarios