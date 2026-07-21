Hombre apuñala a turistas cerca de Acrópolis en Atenas

El atacante fue detenido en el lugar y debía comparecer en un tribunal ante un fiscal más tarde el martes para ser acusado formalmente

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Un hombre apuñaló este martes a varios turistas cerca de la antigua Acrópolis de Atenas, considerada la mayor atracción de Grecia.

De acuerdo con autoridades, el responsable fue identificado como un hombre griego de 60 años, quien atacó a una pareja grecoestadounidense en una calle peatonal cerca de un acceso al sitio arqueológico.

De los dos heridos se identificó a un hombre de 53 años, quien sufrió una lesión grave en un brazo que requirió la aplicación de un torniquete. Mientras que la mujer, de 48 años, sufrió heridas leves en una pierna.

El atacante fue detenido en el lugar y debía comparecer en un tribunal ante un fiscal más tarde el martes para ser acusado formalmente, indicaron las autoridades.

Agresión no provocó el cierre de recintos para visitantes

Esta agresión no provocó el cierre de los recintos, que continuaron operando con normalidad. Los medios griegos informaron que el agresor presuntamente había estado amenazando al azar a transeúntes con un cuchillo.

Las visitas a la Acrópolis a primera hora de la mañana son populares porque evitan el intenso calor veraniego del mediodía en la colina expuesta, donde hay poca sombra.

Los ataques violentos callejeros son poco frecuentes en Grecia. En abril, las autoridades arrestaron a un hombre de 89 años que presuntamente abrió fuego con una escopeta en una oficina de seguridad social.

Por el momento, las autoridades no proporcionarán más detalles sobre su identidad, de acuerdo a la ley griega sobre la identificación de sospechosos.