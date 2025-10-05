Cerrar X
Impide encarcelar a migrantes que entraron a EUA siendo menores

Se intentó deportar a Guatemala a un total de 76 menores a finales de agosto pasado, pero una orden impidió que los niños fueras trasladados

Un juez federal ordenó al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no tomar custodia de menores inmigrantes que ingresaron no acompañados a Estados Unidos para enviarlos a un centro de detención una vez que cumplan 18 años.

El juzgador del Distrito de Columbia, Rudolph Contrara, falló a favor de dos grupos de defensa de inmigrantes que alegaron que los traslados de los ahora adultos eran ilegales.

La directora legal del Consejo Americano de Inmigración, Michelle Lapointe, adviertió que encerrar a los jóvenes en las cárceles del ICE no contribuye a la seguridad de las comunidades, solo agrava el daño contra los jóvenes vulnerables.

Los menores que ingresan solos a Estados Unidos son ubicados en albergues administrador por la Oficina de Reubicación de Refugiados para ser entregados a familiares u otros patrocinadores autorizados. Sin embargo, la administración de Trump implementó diversas restricciones para evitar el traslado.

Autoridades migratorias intentaron deportar a 76 menores hacia Guatemala el pasado 31 de agosto, pero no fueron enviados por una orden judicial temporal.

Los abogados de los niños y adolescentes argumentaron que la Administración violó el proceso e ignoró las protecciones especiales de los menores de edad.


