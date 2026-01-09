Evita orden de aprehensión Natanael Cano con amparo en Sonora

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano obtuvo una suspensión provisional que evita su detención en Sonora, luego de que su defensa promoviera un juicio de amparo ante un juzgado federal.

Dicha medida fue concedida por la jueza Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado.

La resolución protege la libertad del intérprete mientras se analiza el fondo de un proceso penal que inició el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con reportes judiciales.

Orden de arresto sin detalles públicos

De acuerdo con la información, existía una orden de aprehensión emitida por un juez penal local, sin embargo las autoridades no han informado públicamente cuándo fue girada ni los delitos que la motivaron.

Con la suspensión vigente, Cano no puede ser privado de su libertad por autoridades estatales o locales hasta que el juzgado federal determine si concede el amparo definitivo.

Medidas cautelares, en pausa

En caso de que el cantante sea citado a una audiencia inicial, el juez local podría imponer medidas cautelares, como la firma periódica o la restricción para salir del país.

No obstante, dichas medidas no pueden aplicarse mientras la suspensión provisional siga en vigor.

Si el delito que se le imputa amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo impediría que quede recluido por autoridades estatales; en ese escenario, Cano quedaría bajo supervisión del juzgado federal, no del ámbito local.

Antecedentes legales en Sonora

Cabe señalar que este nuevo episodio judicial se suma a los antecedentes del cantante en Sonora.

El 29 de marzo de 2024, Natanael Cano fue detenido en Hermosillo tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad un vehículo sin placas.

Durante el incidente, registrado en video, el artista ofreció dinero a policías municipales para evitar una sanción.

El material fue difundido inicialmente por el propio Cano y posteriormente se viralizó, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora por el delito de cohecho.

