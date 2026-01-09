Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
natanael_cano_amparo_frena_e5842f6fad
Escena

Evita orden de aprehensión Natanael Cano con amparo en Sonora

Un juzgado federal concedió una suspensión provisional a Natanael Cano que impide su detención en Sonora, mientras se revisa un amparo

  • 09
  • Enero
    2026

El cantante de corridos tumbados Natanael Cano obtuvo una suspensión provisional que evita su detención en Sonora, luego de que su defensa promoviera un juicio de amparo ante un juzgado federal.

Dicha medida fue concedida por la jueza Yadira Guadalupe Dórame Enríquez, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado.

La resolución protege la libertad del intérprete mientras se analiza el fondo de un proceso penal que inició el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con reportes judiciales.

Orden de arresto sin detalles públicos

De acuerdo con la información, existía una orden de aprehensión emitida por un juez penal local, sin embargo las autoridades no han informado públicamente cuándo fue girada ni los delitos que la motivaron.

Con la suspensión vigente, Cano no puede ser privado de su libertad por autoridades estatales o locales hasta que el juzgado federal determine si concede el amparo definitivo.

Medidas cautelares, en pausa

En caso de que el cantante sea citado a una audiencia inicial, el juez local podría imponer medidas cautelares, como la firma periódica o la restricción para salir del país.

No obstante, dichas medidas no pueden aplicarse mientras la suspensión provisional siga en vigor.

Si el delito que se le imputa amerita prisión preventiva oficiosa, la suspensión solo impediría que quede recluido por autoridades estatales; en ese escenario, Cano quedaría bajo supervisión del juzgado federal, no del ámbito local.

Antecedentes legales en Sonora

Cabe señalar que este nuevo episodio judicial se suma a los antecedentes del cantante en Sonora.

El 29 de marzo de 2024, Natanael Cano fue detenido en Hermosillo tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad un vehículo sin placas.

Durante el incidente, registrado en video, el artista ofreció dinero a policías municipales para evitar una sanción.

El material fue difundido inicialmente por el propio Cano y posteriormente se viralizó, lo que derivó en una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora por el delito de cohecho.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_60_480c5e7f2a
Diputados aprueban reforma a la Ley de Amparo con cambios
EH_DOS_FOTOS_2025_08_29_T085020_537_f39259faea
Camioneta de Natanael Cano se incendia; resulta ileso
EH_UNA_FOTO_2025_09_08_T173621_341_c5db31d36a
Christian Nodal busca tener acceso a carpeta de investigación
publicidad

Últimas Noticias

high_school_musical_7e4e5f491c
Detienen a actor de High School Musical por pornografía infantil
Pemex_archivo_e13d9df415
Abandonan a una menor en gasolinera de Tampico
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T165601_443_39b5b52568
Atlas se queja ante la Liga MX por cambio de fecha ante Cruz Azul
publicidad

Más Vistas

clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
publicidad
×