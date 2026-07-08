SCJN revisará protección total a la obra de Frida Kahlo

La Corte analizará si un decreto presidencial de 1984 impide que obras de Frida Kahlo, incluso de propiedad privada, puedan salir definitivamente de México

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por mayoría reasumir la competencia para definir si un decreto presidencial de 1984 puede proteger la totalidad de la obra de Frida Kahlo e impedir su salida definitiva de México, incluso cuando las piezas pertenezcan a particulares.

El Pleno consideró que se trata de un asunto de "relevancia nacional", al involucrar el derecho a la cultura frente al derecho de propiedad.

Los ministros analizarán si el artículo 6 del decreto presidencial que declaró monumento artístico toda la obra de Kahlo puede impedir la exportación definitiva de obras como Autorretrato con medallón (1948), perteneciente a una colección privada.

Analizarán alcance del decreto

La reasunción de competencia fue promovida por el magistrado Giovanni Azael Figueroa Mejía, tras un amparo en revisión presentado por el Banco Ve Por Más y una solicitud del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Figueroa Mejía explicó que el objetivo es determinar si el decreto presidencial rebasa las facultades reglamentarias del Poder Ejecutivo al prohibir la exportación definitiva de las obras de la artista.

Por su parte, el magistrado Arístides Guerrero García señaló que dicha restricción no está prevista en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, la cual sí contempla la posibilidad de exportar bienes cuando son de propiedad particular.

Podría impactar colecciones privadas

La decisión de la SCJN podría tener efectos sobre algunas de las principales colecciones privadas de Frida Kahlo, entre ellas la Colección Gelman, actualmente exhibida en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México y cuyo traslado temporal a España está previsto para 2026.

También podría influir en la Colección Dolores Olmedo, resguardada en el museo del mismo nombre, que recientemente reabrió sus puertas tras permanecer cerrado durante seis años.

Las obras de Frida Kahlo se encuentran entre las más cotizadas del arte mexicano. Un ejemplo es El sueño (la cama) (1940), que fue vendida por $54.7 millones de dólares en una subasta de Sotheby's en Nueva York.