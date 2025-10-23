Impone UE y Trump más sanciones a Rusia por guerra en Ucrania

La Unión Europea impuso este jueves más sanciones económicas a Rusia, sumándose a las nuevas medidas punitivas anunciadas en la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la industria petrolera rusa.

Funcionarios y medios estatales rusos desestimaron las medidas occidentales afirmando que son en gran medida ineficaces.

Se trata de un esfuerzo ampliado para asfixiar los ingresos y suministros que financian la invasión de Ucrania por parte de Moscú y para forzar al líder ruso, Vladímir Putin, a negociar el fin de la guerra.

Estas medidas son un triunfo para el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que lleva mucho tiempo haciendo campaña para que la comunidad internacional castigue al Kremlin de forma más exhaustiva por atacar su país.

“Esperábamos esto. Dios lo bendiga, funcionará. Y esto es muy importante”, afirmó Zelensky en Bruselas, donde los países de la UE que asistían a una cumbre anunciaron la última ronda de sanciones contra Rusia.

A pesar de los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos en los últimos meses, la guerra no muestra signos de cesar tras más de tres años de combates, y los líderes europeos están cada vez más preocupados por la amenaza de Rusia.

Las fuerzas ucranianas han mantenido en gran medida a raya al ejército ruso, que es más grande, en una lenta y ruinosa guerra de desgaste a lo largo del frente, que se extiende por una línea de alrededor de 1,000 kilómetros (600 millas) que serpentea por el este y sur de Ucrania. Los ataques rusos de largo alcance, que se producen casi diarios, tienen como objetivo la red eléctrica local antes del crudo invierno, mientras que las tropas de Kiev han atacado refinerías de petróleo y fábricas rivales.

Sanciones a sectores clave de la economía rusa

Los ingresos energéticos son el pilar de la economía de Rusia y permiten a Putin invertir en las fuerzas armadas sin agravar la inflación para la población y evitando el colapso del rublo.

Las nuevas medidas del bloque apuntan especialmente al petróleo y gas rusos. Prohíben las importaciones de gas natural licuado ruso al bloque y añaden vetos portuarios para más de 100 nuevos barcos de la flota fantasma rusa, formada por cientos de petroleros envejecidos que eluden las sanciones. Con estos, el total de embarcaciones vetadas llega a 557.

Las medidas también apuntan a las transacciones con una criptomoneda utilizada cada vez más por Rusia para eludir las sanciones, prohíben las operaciones en el bloque con tarjetas y sistemas de pago rusos, restringen la provisión de servicios de inteligencia artificial y servicios de computación de alto rendimiento a entidades rusas y amplían una prohibición de exportación a componentes electrónicos, productos químicos y metales utilizados en la fabricación militar.

Además, se introducirá un nuevo sistema para limitar la movilidad de los diplomáticos rusos dentro de los 27 países que integran la UE.

Tras el anuncio de la Unión Europea, el precio internacional del crudo se incrementó en más de 2 dólares por barril.

Dinámica de la relación Trump-Putin

Las sanciones de Estados Unidos contra las compañías petroleras rusas Rosneft y Lukoil llegaron después que Trump dijera que su plan para una reunión rápida con Putin estaba en espera porque no quería que fuera una “pérdida de tiempo”. Fue el giro más reciente en los esfuerzos intermitentes de Trump para poner fin a la guerra, cuando Putin se niega a ceder en sus demandas.

Sin embargo, las sanciones no entrarán en vigor hasta casi un mes después, el 21 de noviembre, lo que potencialmente le da a Putin una oportunidad para cambiar de opinión.

Chris Weafer, CEO de la consultora Macro-Advisory Ltd., dijo que “es una ventana donde esperan que Rusia se involucre más seriamente, y si lo hace, entonces esas sanciones podrían suspenderse”.

Aunque las sanciones de Estados Unidos no tendrán un impacto inmediato, con el tiempo erosionarán los ingresos de Moscú.

“Les puedo asegurar que todo comprador de petróleo en Asia hoy trata de encontrar cualquier cosa que flote que pueda comprar petróleo ruso antes que esa sanción entre en vigor”, dijo Weafer a The Associated Press desde Londres. “Y por lo tanto, Rusia venderá mucho petróleo en los próximos 30 días, lo que probablemente ayudará al presupuesto por unos meses”.

También señaló que, a diferencia de las sanciones europeas, las medidas de Estados Unidos incluyen la amenaza de sanciones secundarias contra cualquiera que las viole. China e India son grandes importadores de petróleo ruso.

Rusia resta importancia a medidas de EUA y UE

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, describió las nuevas sanciones de Washington como “totalmente contraproducentes, incluso en lo que respecta a enviar señales a favor o lograr una solución negociada significativa al conflicto ucraniano”.

“Si el actual gobierno de Estados Unidos sigue el ejemplo de sus predecesores, que intentaron coaccionar o forzar a Rusia a sacrificar sus intereses nacionales a través de sanciones ilegales, el resultado será exactamente el mismo: desastroso desde un punto de vista político interno y perjudicial para la estabilidad de la economía global”, agregó la vocera.

El expresidente ruso Dmitry Medvedev, ahora vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, dijo el jueves que Trump ha “emprendido completamente el camino de la guerra contra Rusia” con las nuevas sanciones.

La mayoría de los medios estatales y afines al Kremlin restó importancia a la noticia.

“Con presión o sin presión, las cosas no serán más fáciles para Zelenskyy. Y lo que es más, no acercará la paz”, escribió el popular tabloide prorruso Komsomolskaya Pravda.

La agencia noticiosa estatal RIA Novosti indicó en una columna que las nuevas sanciones eran “dolorosas, como de costumbre, pero no letales. También como de costumbre”.

Los analistas sostienen que la efectividad de las sanciones económicas para doblegar a Putin es cuestionable. Hasta ahora, la economía rusa ha demostrado ser resistente, aunque muestra signos de tensión.

Las nuevas medidas de la UE tardaron casi un mes en decidirse. El bloque de 27 naciones ya ha impuesto 18 paquetes de sanciones contra Rusia por la guerra, pero llegar a un acuerdo final sobre a quién y qué apuntar puede llevar semanas. Moscú también ha demostrado ser hábil para eludir las sanciones.

En lo que parecía ser un recordatorio público de los arsenales atómicos rusos, Putin dirigió el miércoles ejercicios de las fuerzas nucleares estratégicas del país.

En un incidente aparte, un dron ruso mató a dos periodistas ucranianos en la región de Donetsk el jueves, según el jefe del gobiernon regional, Vadym Filashkin. Los periodistas, Olena Hubanova e Ievhen Karmazin, trabajaban para el canal Freedom TV de Ucrania.

