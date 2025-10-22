Cerrar X
Internacional

Trump impone nuevas sanciones 'masivas' al petróleo ruso

Estas nuevas sanciones buscan presionar a Vladímir Putin para negociar el fin de la guerra en Ucrania, tras nuevos ataques rusos que dejaron víctimas civiles

  • 22
  • Octubre
    2025

La Administración de Donald Trump anunció este miércoles un paquete de “sanciones masivas” en contra de la industria petrolera rusa, con el objetivo de presionar al presidente Vladímir Putin para que negocie el fin de la guerra en Ucrania.

Estas medidas afectan directamente a las gigantes Rosneft y Lukoil, así como a sus subsidiarias, y se dan tras meses de insistencia del mandatario ucraniano Volodymyr Zelenskyy y de legisladores estadounidenses que pedían sanciones más duras contra el sector energético ruso, considerado la base financiera del esfuerzo bélico del Kremlin.

“Esperemos que entre en razón”, dijo Trump sobre Putin, al anunciar las sanciones desde Washington. “Y esperemos que Zelenskyy también sea razonable. Ya saben, se necesita de dos para bailar tango”, agregó el mandatario.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que las medidas buscan frenar “la maquinaria de guerra del Kremlin” y adelantó que el Departamento del Tesoro está preparado para endurecer aún más las sanciones si Rusia persiste en su ofensiva. “Animamos a nuestros aliados a unirse a nosotros”, dijo.

El anuncio coincidió con la visita del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca. El dirigente europeo destacó que la cooperación militar con Estados Unidos ha sido clave para fortalecer las defensas aéreas ucranianas.

El mismo día, una nueva oleada de ataques rusos con misiles y drones golpeó varias ciudades de Ucrania, dejando al menos seis muertos —entre ellos una madre y sus dos hijas pequeñas— y más de 20 heridos. Las autoridades ucranianas informaron que los ataques alcanzaron 10 regiones, incluidas Kiev, Odesa y Járkiv, donde un jardín de infantes resultó parcialmente destruido.

Mientras las sanciones buscan presionar económicamente a Moscú, el gobierno estadounidense reiteró que continuará apoyando la defensa de Ucrania a través del suministro de armamento y la coordinación con sus aliados europeos.


