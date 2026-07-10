EUA sanciona a red ligada al entorno del líder supremo iraní

Washington impone nuevas sanciones contra un empresario iraní y empresas señaladas por financiar al entorno del líder supremo tras la escalada en Ormuz

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Estados Unidos anunció este viernes una nueva ronda de sanciones contra un empresario iraní y varias empresas a las que acusa de facilitar operaciones financieras para el entorno del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, en medio del aumento de las tensiones tras los recientes ataques en el estrecho de Ormuz.

El Departamento del Tesoro informó que las medidas fueron impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que identificó al empresario Ali Ansari como un presunto operador financiero clave de una red que beneficia a Jameneí y a altos mandos de la Guardia Revolucionaria Islámica.

De acuerdo con la Administración del presidente Donald Trump, la decisión responde a la reanudación de los ataques iraníes contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz.

Acusan desvío de recursos

Según el comunicado oficial, Washington sostiene que Ansari construyó una amplia red internacional de activos para favorecer al círculo cercano del liderazgo iraní.

El Tesoro estadounidense afirmó que el empresario habría desviado recursos públicos hacia inversiones inmobiliarias y participaciones comerciales en el extranjero para beneficiar tanto a él mismo como a integrantes de la élite del régimen.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que el líder supremo iraní permanece "oculto y aislado" mientras, a su juicio, el régimen atraviesa un proceso de debilitamiento.

Señalan operaciones financieras

Las autoridades estadounidenses también señalaron que Ansari fue propietario y director de Ayandeh Bank, institución que, según Washington, otorgó préstamos por miles de millones de dólares a empresas vinculadas con el propio empresario hasta que las autoridades iraníes ordenaron su disolución en octubre de 2025.

Además, fueron sancionadas las empresas CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, establecida en Emiratos Árabes Unidos, por presuntamente funcionar como compañías de cobertura para facilitar operaciones financieras relacionadas con entidades iraníes ya sancionadas.

Continúan las negociaciones y la tensión

Las nuevas sanciones fueron anunciadas el mismo día en que el presidente Donald Trump confirmó que Estados Unidos mantendrá negociaciones con Irán para intentar poner fin al conflicto, aunque reiteró que el alto el fuego acordado el pasado 17 de junio ya no está vigente.

Ambos países habían firmado un memorando de entendimiento con el objetivo de detener las hostilidades, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

Sin embargo, la reanudación de los enfrentamientos en los últimos días ha vuelto a elevar la tensión en Oriente Medio. Mientras Teherán sostiene que las acciones estadounidenses invalidaron aspectos fundamentales del acuerdo, Washington considera que Irán incumplió sus compromisos, lo que mantiene incierto el futuro de las negociaciones.