Internacional

Incendio en asilo por cortocircuito deja 15 muertos en Bosnia

El cable eléctrico de una radio utilizada por uno de los residentes de la instalación estaba apretado entre la cama de esa persona y el muro

  • 14
  • Noviembre
    2025

Autoridades informaron que al menos 15 personas murieron dentro de un asilo debido a una sobrecarga eléctrica que provocó el incendio de una residencia de ancianos en Bosnia.

El cable eléctrico de una radio utilizada por uno de los residentes de la instalación estaba apretado entre la cama de esa persona y el muro, lo que provocó un cortocircuito y el incendio en la noche del 4 de noviembre, reveló una investigación.

El incendio que se desató en el séptimo piso de una residencia para jubilados en la ciudad nororiental de Tuzla mató a 11 personas ese día y dejó 30 heridos. Cuatro personas más han fallecido en el hospital de Tuzla.

Medios de comunicación publicaron que los pisos superiores del complejo estaban ocupados por personas mayores que no podían moverse por sí mismas o estaban enfermas. El gerente del complejo ha dimitido.


