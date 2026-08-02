Incendio en ferry deja al menos cinco muertos en Indonesia

Equipos de búsqueda y rescate enviaron una embarcación de rescate desde Surabaya, aunque funcionarios estimaron que tardaría unas seis horas en llegar al lugar

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El incendio de un ferry que trasladaba a 271 personas a bordo dejó al menos cinco muertos y decenas de desaparecidos frente a la isla de Java, Indonesia.

El ferry Mutiara Sentosa 2 viajaba desde Surabaya hacia Makassar con 232 pasajeros y 39 tripulantes, cuando se desató el incendio.

BREAKING: At least five people have died and 41 remain missing after the passenger ship KM Mutiara Sentosa 2 caught fire this morning off Madura Island in the Java Sea, near Sumenep Regency, Indonesia.



Inaccurate passenger manifests continue to hamper search and rescue efforts. pic.twitter.com/qqSgMYlh5B — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 2, 2026

De acuerdo con la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia, el operador del ferry, PT Atosim Lampung Pelayaran, notificó el incidente a la oficina de búsqueda y rescate de Surabaya aproximadamente una hora después de que se suscitara el fuego, para después perder el contacto.

Imágenes difundidas por la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate mostraron una densa humareda negra que salía de un costado del ferry y se extendía por gran parte del barco.

El fuego envolvió el ferry casi por completo, por lo que los pasajeros se encontraban reunidos tanto en el puente como en la proa.

Al menos 41 personas continúan desaparecidas tras el incendio del ferry en Indonesia

Embarcaciones cercanas arribaron hasta el lugar para rescatar a 225 pasajeros y tripulantes y recuperaron cinco cuerpos. Al menos 41 personas continúan sin ser localizadas.

Equipos de búsqueda y rescate enviaron una embarcación de rescate desde Surabaya, aunque funcionarios estimaron que tardaría unas seis horas en llegar al lugar. Se envió hacia la zona una lancha semirrígida desde el puesto de rescate de Sumenep, pero más tarde regresó a la costa debido al mar agitado y al fuerte oleaje.

La Armada de Indonesia también desplegó un buque de guerra para ayudar. Indonesia es un archipiélago de más de 17,000 islas donde los ferris son un medio de transporte habitual, por lo que este tipo de desastres ocurre con regularidad.

Autoridades investigan las causas del siniestro.