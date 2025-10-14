Cerrar X
Incendio en autobús de pasajeros en India deja 20 muertos

Un presunto cortocircuito provocó que un autobús de pasajeros se incendiara poco después de partir de Jaisalmer; otras 15 personas resultaron gravemente heridas

  • 14
  • Octubre
    2025

Al menos 20 personas murieron este martes después de que un presunto cortocircuito provocó un incendio en un autobús de pasajeros en el norte de India, envolviendo rápidamente al vehículo en llamas, informaron las autoridades.

El autobús, con entre 35 y 50 pasajeros a bordo, acababa de iniciar su recorrido entre las ciudades de Jaisalmer y Jodhpur, en el estado de Rajasthan, cuando se desató el incendio, comentó Mahant Pratap Puri, legislador del partido gobernante local.

“Los pasajeros no tuvieron tiempo de bajar del autobús debido a que el fuego se propagó rápidamente”, señaló Puri.

Dentro del autobús se recuperaron los cuerpos de 19 pasajeros, mientras que una persona más falleció camino al hospital debido a la gravedad de sus quemaduras, informó Puri. Al menos otras 15 personas sufrieron heridas graves y fueron hospitalizados para recibir tratamiento.

El humo comenzó a salir de la parte trasera del vehículo luego de que aparentemente se registró un cortocircuito apenas cinco minutos después de que partió de Jaisalmer, señaló Puri. El conductor logró detener el autobús al costado de la carretera, cerca de una estación militar, pero las llamas envolvieron el vehículo en un instante.

“Era un autobús nuevo con carga completa de gas para aire acondicionado. Sólo había una puerta para entrar y salir. Desafortunadamente, los pasajeros sentados en la parte trasera no pudieron llegar a la salida y se quemaron”, recalcó Puri, quien se encontraba en el lugar mientras funcionarios del gobierno local y militares lanzaban esfuerzos de rescate.

El gobierno local emitió un llamado a los familiares para obtener información que confirme la identidad de las víctimas y tenía planeado identificar los restos mediante análisis de ADN.

El Primer Ministro Narendra Modi y el funcionario electo de más alto rango de Rajasthan, Bhajan Lal Sharma, ofrecieron sus condolencias a las familias en duelo.


