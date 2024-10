Intento de asesinarme fue un grave error: Bejamin Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, emitió un contundente mensaje a través de sus redes sociales tras un ataque dirigido a su residencia este sábado.

En su comunicado, Netanyahu afirmó: "El intento de Hezbolá, un grupo aliado de Irán, de asesinarme a mí y a mi esposa hoy fue un grave error". El mandatario subrayó que este ataque no disuadirá a Israel en su "guerra justa contra nuestros enemigos".

Netanyahu advirtió directamente a Irán y a sus representantes, prometiendo que "cualquiera que intente dañar a los ciudadanos de Israel pagará un alto precio". En su mensaje, también reafirmó el compromiso de su gobierno de eliminar a los terroristas y de asegurar el regreso de los rehenes desde Gaza.

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.



This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.



I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…