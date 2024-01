Investigan aterrizaje de emergencia de avión en Miami

Las autoridades de aviación realizan una investigación, luego de que un avión de carga Boeing 747 despegó la noche del jueves (18 de enero) del Aeropuerto Internacional de Miami con destino a Puerto Rico, y tuvo que regresar y aterrizar de emergencia por problemas en uno de los motores.

Tras un informe preliminar, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que la inspección realizada a la aeronave de carga, propiedad de la aerolínea Atlas Air, reveló la presencia de un hueco en la parte superior del motor número dos.

En imágenes compartidas a través de redes sociales en la cuenta Only in Dade, se observa un avión volando con fuego en uno de los motores; sin embargo, sigue sin confirmarse que se la aeronave de carga que aterrizó de emergencia.

Footage shows a plane appearing to have a some sort of fire with trailing sparks while flying above Miami! ✈️😳| #ONLYinDADE



*🗞️The airplane has reportedly

landed safely at MIA 🙏 pic.twitter.com/PCZZftf798