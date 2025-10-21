Cerrar X
Internacional

Investigan posible intento de envenenamiento contra Daniel Noboa

Medios locales reportaron un informe de la Casa Militar donde se reveló que tres productos de un obsequio al presidente contenían sustancias químicas peligrosas

  • 21
  • Octubre
    2025

Este martes comenzó a circular información en medios de Ecuador sobre un posible intento de envenenamiento al presidente de ese país, Daniel Noboa.

De acuerdo con un informe de bioseguridad de la Casa Militar, el mandatario recibió un regalo de una mujer emprendedora de Vinces con ocho productos mientras cumplía con su agenda oficial en Babahoyo el pasado 17 de octubre.

De dicho presente, en tres productos fueron halladas sustancias peligrosas.

Tras darse a conocer esto, comenzó a trascender que mediante un análisis en el equipo de Serstech RX se detectó que una mermelada de chocolate, una de tamarindo y una mistela de cacao estaban contaminadas.

En esta información que comenzó a circular se lee que los productos fueron enviados de manera inmediata a laboratorios especializados para que se realizaran análisis tanto técnico como toxicológico. En dichos exámenes, los tres productos dieron positivo a cloruro de tionilo, cloroetanol y antraceno, "los mismos que se consideran nocivos y perjudiciales para la salud", dice la información difundida.

El informe de la Casa Militar también menciona que el resto de productos fueron devueltos a la mujer, quien además fue informada sobre dichas irregularidades "y que se deben tomar precauciones necesarias".

En la carta también se lee que los productos no contaban con registro sanitario y las autoridades notificaron que se hallaron "sustancias químicas peligrosas".

Hasta el momento, la Presidencia no se ha pronunciado al respecto.


