Irán canceló ataque contra Ucrania tras disculpa de Kiev

Mohsén Rezai, asesor militar de Irán, aseguró Ucrania sostiene que el ataque contra la embarcación se trató de un error, explicación que continúa investigando

Mohsén Rezai, asesor militar del liderazgo iraní y excomandante de la Guardia Revolucionaria Islámica, aseguró que Irán canceló un ataque de represalia contra Ucrania después de que Kiev ofreciera disculpas por el ataque contra un buque mercante iraní.

“Estábamos preparados para atacar tres puntos en Ucrania, pero después de que ese país se disculpara, cancelamos el ataque”, declaró Rezai en una entrevista difundida este lunes por la agencia Tasnim.

El funcionario iraní detalló que autoridades ucranianas sostienen que el ataque contra la embarcación se trató de un error, una explicación que Teherán continúa investigando.

Las declaraciones de Rezai se producen en medio de las tensiones generadas por el ataque ucraniano contra un buque mercante iraní en el mar Caspio, ocurrido la semana pasada.

El incidente provocó una explosión en la embarcación, que dejó un marinero muerto y otro herido.

Desde Teherán condenaron enérgicamente los hechos y señalaron que la acción constituye una violación de la Carta de la ONU y “un acto de agresión” que podría exacerbar y extender el conflicto.

Las autoridades iraníes también afirmaron que el ataque evidencia la persistencia de “la actitud irracional y hostil del régimen ucraniano hacia la República Islámica de Irán”, al tiempo que insistieron en que su país nunca ha intervenido en el conflicto entre Moscú y Kiev.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andréi Sibiga, sostuvo una conversación con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, durante la cual insistió en que “nunca tuvieron la intención de atacar embarcaciones o personas civiles”.

Sin embargo, el canciller iraní afirmó esta semana que no consideraba creíble la versión de Kiev de que el ataque al buque fue involuntario.

Araghchi sostuvo que el gobierno ucraniano debería asumir de manera clara la responsabilidad por lo que calificó como una “acción ilegal y criminal”.

Moscú acusa a Kiev de ampliar el conflicto

En tanto, desde Moscú también reaccionaron al incidente y condenaron el ataque contra la embarcación iraní.

El gobierno ruso afirmó que “tales acciones criminales evidencian claramente la intención del régimen de Kiev de ampliar el alcance geográfico de su actividad terrorista”.

La amenaza de una represalia iraní, posteriormente cancelada según Rezai, añade un nuevo elemento de tensión a las relaciones entre Teherán y Kiev, en un contexto marcado por la guerra entre Rusia y Ucrania y por las acusaciones cruzadas en torno al incidente ocurrido en el mar Caspio.