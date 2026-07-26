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Advierte Irán respuesta tras ataque ucraniano en mar Caspio
El gobierno iraní afirmó que no dejará sin respuesta la ofensiva contra un buque mercante y acusó a Kiev de escalar el conflicto
Por Emiliano Gutiérrez | 26 Julio 2026
Irán advirtió que responderá al ataque atribuido a Ucrania contra un buque mercante iraní en el mar Caspio, luego de que el jefe de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, asegurara que cualquier agresión contra la República Islámica tiene consecuencias.
Las declaraciones se producen un día después de que autoridades iraníes denunciaran un ataque contra una embarcación comercial, incidente que, según Teherán, dejó un marinero muerto y otro herido.
A través de un mensaje difundido en la red social X, Azizi sostuvo que Irán responderá a cualquier acción en su contra y afirmó que Ucrania podría comprobarlo en el corto plazo.
"Cualquier ataque a Irán siempre tiene un costo", expresó el legislador, quien añadió que Estados Unidos e Israel conocen esa postura y aseguró que la lista de países que, a su juicio, han subestimado a Irán continúa creciendo.
Any attack on Iran always comes with a cost, and that remains true today; the U.S. and Israel are well aware of this.— ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) July 26, 2026
Ukraine, too, may soon come to understand that Iran does not let actions go unanswered.
The list of those who have miscalculated continues to increase!
Teherán condena ataque contra embarcación
El gobierno iraní condenó el ataque registrado el sábado contra el buque mercante en el mar Caspio y afirmó que constituye una violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
#UCRANIA ataco dos buques en el mar CASPIO ,a 1800km del frente !!!— la exocet 🚀 (@pampaIIIpelis) July 26, 2026
Eran cargueros con material militar para #IRAN que ahora promete represalias contra Kiev... pic.twitter.com/2Lm1j6SGLV
Las autoridades señalaron que la ofensiva representa un acto de agresión que podría ampliar el conflicto en la región y acusaron al gobierno de Kiev de mantener una postura hostil hacia Irán.
Asimismo, insistieron en que la República Islámica no ha participado directamente en la guerra entre Rusia y Ucrania.
Ucrania reportó ataques de largo alcance
Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó previamente que las fuerzas ucranianas obtuvieron resultados positivos en operaciones de largo alcance realizadas en el mar Caspio.
El mandatario indicó que fueron atacadas embarcaciones que, según Ucrania, transportaban cargamento militar procedente de Irán, además de un buque de guerra.
Hasta el momento, las autoridades ucranianas no han respondido públicamente a las declaraciones emitidas por el Parlamento iraní tras el incidente.