La Guardia Revolucionaria sostuvo que la operación fue realizada en respuesta a las acciones militares estadounidenses contra territorio e intereses iraníes.

Inicio / Internacional / Irán reivindica ataque contra base de Estados Unidos en Jordania

La Guardia Revolucionaria de Irán reivindicó este miércoles el lanzamiento de varios misiles balísticos contra una base aérea y un centro de mando de las fuerzas estadounidenses en Jordania, en una nueva escalada que pone en riesgo la breve pausa militar entre Teherán y Washington.

La ofensiva fue ejecutada durante el martes por la Fuerza Aeroespacial iraní. Estados Unidos confirmó el lanzamiento, pero aseguró que todos los proyectiles fueron interceptados antes de alcanzar su objetivo, por lo que no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Irán presenta el ataque como respuesta a Estados Unidos

En su comunicado número 52, la Guardia Revolucionaria sostuvo que la operación fue realizada en respuesta a las acciones militares estadounidenses contra territorio e intereses iraníes.

La corporación advirtió que mantendrá sus represalias mientras continúen las amenazas y las operaciones de Estados Unidos, aunque no precisó cuántos misiles fueron utilizados ni presentó pruebas que confirmen impactos dentro de las instalaciones militares.

El Comando Central estadounidense calificó el lanzamiento como un intento de ataque sorpresa y señaló que los proyectiles fueron disparados desde Irán alrededor de las 17:45 horas de la costa este de Estados Unidos. Tras la ofensiva, las tropas desplegadas en Medio Oriente permanecen en estado de máxima alerta.

Estados Unidos y Arabia Saudita atacan posiciones en Irak

La nueva confrontación ocurrió en una jornada marcada por ataques estadounidenses y saudíes contra instalaciones utilizadas por grupos armados alineados con Irán en el este de Irak.

Las operaciones alcanzaron centros logísticos y depósitos de armamento vinculados con organizaciones acusadas de ejecutar más de 30 ataques con drones durante las últimas 72 horas contra fuerzas estadounidenses e infraestructura energética de Arabia Saudita.

Washington advirtió a la Guardia Revolucionaria y a sus aliados que suspendan las agresiones para evitar otra respuesta militar. Las autoridades iraquíes, por su parte, iniciaron una investigación y reiteraron que no permitirán que su territorio sea utilizado como punto de partida para ofensivas contra otros países.

Ataque amenaza la pausa entre Washington y Teherán

El lanzamiento representa el primer ataque iraní con misiles balísticos contra una instalación estadounidense desde que el presidente Donald Trump suspendió temporalmente los bombardeos sobre Irán para dar espacio a las negociaciones.

El episodio aumenta la posibilidad de que Estados Unidos reactive sus operaciones militares, luego de que Trump advirtiera que retomaría los ataques si las conversaciones con Teherán no avanzaban con rapidez.

La tensión también permanece elevada por una ofensiva anterior contra una base estadounidense en Jordania, que dejó militares norteamericanos muertos y heridos durante julio. Hasta el momento, no existe una evaluación independiente que confirme daños por el nuevo lanzamiento reivindicado por Irán.