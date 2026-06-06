Irán dispara misiles hacia Baréin y Kuwait en una nueva prueba

La estabilidad en Oriente Medio pende de un hilo tras una jornada de alta tensión militar. Irán disparó este sábado una oleada de misiles balísticos y drones hacia Baréin y Kuwait.

Aunque las agresiones fueron interceptadas con éxito, el gobierno de Baréin condenó enérgicamente los hechos y exigió a Teherán frenar los ataques contra sus vecinos, los cuales ponen a prueba un frágil alto el fuego en la región.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán argumentó que la ofensiva tuvo como objetivo activos militares estadounidenses, específicamente la base aérea Ali Al Salem en Kuwait y la Quinta Flota de la Marina en Baréin.

Teherán justificó la acción como una respuesta a un bombardeo previo de Estados Unidos contra sus instalaciones de vigilancia en la isla de Qeshm y cerca de Sirik, acto que calificaron como una violación de la tregua. El Comando Central de EE. UU. confirmó el derribo de los artefactos iraníes y reportó que su personal no sufrió daños.

Este nuevo intercambio ocurre mientras la administración del presidente estadounidense Donald Trump incrementa la presión sobre el régimen iraní para forzar un acuerdo definitivo que ponga fin a la guerra.

El conflicto ha estrangulado la economía global debido al bloqueo que el ejército estadounidense mantiene sobre los puertos iraníes, lo que ha disparado los precios de la energía y afectado políticamente al Partido Republicano de cara a las próximas elecciones de medio mandato.

El panorama humanitario también es crítico, con amenazas de hambruna en los países más vulnerables.

En el plano diplomático, el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, llegó a Irán en un intento de mediación. No obstante, las posiciones siguen distantes; aunque hace una semana se alcanzó un acuerdo tentativo para extender el alto el fuego por 60 días, las demandas de cambios por parte de Trump y la resistencia iraní mantienen el pacto en el aire. A esto se suma el rechazo del grupo Hezbollah a la tregua paralela acordada entre Israel y Líbano.

Finalmente, Washington busca asfixiar financieramente a Teherán. El Departamento del Tesoro estadounidense, liderado por Scott Bessent, evalúa permitir que sus aliados del Golfo utilicen parte de los 24,000 millones de dólares en activos iraníes congelados para cubrir los daños sufridos por la guerra, una medida de presión que busca forzar a Irán a ceder en las negociaciones.

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