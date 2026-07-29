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Petróleo supera los US$90 por barril tras reanudación de ataques
Estos hechos se producen después de que Irán atacara algunas bases estadounidenses y Arabia Saudita se uniera a las agresiones
Por Diana Valeria Leyva | 29 Julio 2026
El barril de petróleo superó los $90 dólares durante la jornada de este miércoles después de que el conflicto y las tensiones en Medio Oriente se intensificaran por los recientes ataques.
El precio del petróleo brent alcanzó el 7.6% a pesar de que su máximo se situara por encima de los $91 dólares.
Petróleo de Texas alcanza los $84 dólares
El petróleo intermedio de Texas (WTI) se posicionó en los $84.54 dólares por barril, al incrementar su costo en un 6.84%, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas ante una alza en su costo.
La reanudación de agresiones en Medio Oriente se produce tras unos días sin ataques cruzados entre Washington y Teherán, solo dos días después de que Trump anunciara la suspensión de los bombardeos.
Estos hechos se producen después de que Irán atacara algunas bases estadounidenses y Arabia Saudita se uniera a las agresiones.
Bolsas europeas sufren altibajos tras nuevas cotizaciones de petróleo
Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este jueves debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente desatadas por los ataques a navíos.
- Fráncfort sube 1.30%
- Milán sube 0.95%
- París sube 0.40%
- Londres sube 0.43%
- Madrid sube 0.80%
- Euro Stoxx 50 sin cambios
- Hang Seng sube 0.98%
- Nikkei sube 0.50%
- Bolsa de Shanghái sube 1.20%
EUA y Arabia Saudita atacan a Irak tras ataques iraníes
Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, mientras que Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, ataca a milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak.
El estallido en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, elevó el riesgo de un regreso a una guerra total. También puso de relieve lo difícil que ha sido poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses.
Aquí te presentamos la nota completa: EUA y Arabia Saudita atacan a Irak tras ataques iraníes