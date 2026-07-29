Estos hechos se producen después de que Irán atacara algunas bases estadounidenses y Arabia Saudita se uniera a las agresiones

Inicio / Finanzas / Petróleo supera los US$90 por barril tras reanudación de ataques

El barril de petróleo superó los $90 dólares durante la jornada de este miércoles después de que el conflicto y las tensiones en Medio Oriente se intensificaran por los recientes ataques.

El precio del petróleo brent alcanzó el 7.6% a pesar de que su máximo se situara por encima de los $91 dólares.

Petróleo de Texas alcanza los $84 dólares

El petróleo intermedio de Texas (WTI) se posicionó en los $84.54 dólares por barril, al incrementar su costo en un 6.84%, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas ante una alza en su costo.

La reanudación de agresiones en Medio Oriente se produce tras unos días sin ataques cruzados entre Washington y Teherán, solo dos días después de que Trump anunciara la suspensión de los bombardeos.

Estos hechos se producen después de que Irán atacara algunas bases estadounidenses y Arabia Saudita se uniera a las agresiones.

Bolsas europeas sufren altibajos tras nuevas cotizaciones de petróleo

Los futuros de las principales plazas europeas adelantan movimientos este jueves debido a las renovadas tensiones en Medio Oriente desatadas por los ataques a navíos.

Fráncfort sube 1.30%

sube 1.30% Milán sube 0.95%

sube 0.95% París sube 0.40%

sube 0.40% Londres sube 0.43%

sube 0.43% Madrid sube 0.80%

sube 0.80% Euro Stoxx 50 sin cambios

sin cambios Hang Seng sube 0.98%

sube 0.98% Nikkei sube 0.50%

sube 0.50% Bolsa de Shanghái sube 1.20%

EUA y Arabia Saudita atacan a Irak tras ataques iraníes

Irán lanzó una andanada de misiles contra las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, mientras que Estados Unidos, junto a Arabia Saudita, ataca a milicias respaldadas por Teherán en el vecino Irak.

El estallido en múltiples frentes, tras varios días de relativa calma, elevó el riesgo de un regreso a una guerra total. También puso de relieve lo difícil que ha sido poner fin a un conflicto de cinco meses que ha sacudido la economía mundial y es impopular entre los estadounidenses.