Irán paraliza negociaciones con EUA por ataques contra Líbano

Irán paralizó las negociaciones de paz con Estados Unidos por los ataques israelíes perpetrados durante este fin de semana contra Líbano, según informó la agencia Tasnim.

De acuerdo con el medio, estas conversaciones de paz fueron pausadas por las agresiones cometidas en Beirut.

“El equipo negociador iraní suspende las conversaciones y el intercambio de mensajes a través de un mediador dado que el régimen sionista sigue cometiendo crímenes en el Líbano”.

Autoridades iraníes insistieron a lo largo de la jornada que el alto el fuego iniciado desde el 8 de abril incluye el Líbano, país que está siendo duramente atacado por Israel.

El primer ministro de Exteriores, Abás Araqchí, aseguró que este acuerdo de paz deberá abarcar todos sus frentes.

“El alto el fuego entre Irán y Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un alto el fuego en todos los frentes, incluido el Líbano”

Afirmó que “Estados Unidos e Israel son responsables de las consecuencias de cualquier violación”.

Poco antes, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió que Estados Unidos e Israel pagarán por lo que Teherán considera el incumplimiento de la tregua en el país árabe.

Estas nuevas tensiones se producen en medio de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra.

EUA intercepta misiles iraníes dirigidos contra tropas en Kuwait

El Ejército de Estados Unidos interceptó dos misiles lanzados contra sus tropas asentadas en Kuwait.

De acuerdo con el Comando Central de los Estados Unidos, dichos misiles provenientes de las fuerzas iraníes fueron destruidos de inmediato, sin que ninguno de sus soldados resultara lesionado.

Aquí te presentamos la nota completa: EUA intercepta misiles iraníes dirigidos contra tropas en Kuwait

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