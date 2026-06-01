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Internacional

EUA intercepta misiles iraníes dirigidos contra tropas en Kuwait

Esto ocurre después de que el Estado Mayor General del Ejército de Kuwait informara que sus sistemas de defensa aérea impidieron 'ataques enemigos'

  • 01
  • Junio
    2026

El Ejército de Estados Unidos interceptó dos misiles lanzados contra sus tropas asentadas en Kuwait.

De acuerdo con el Comando Central de los Estados Unidos, dichos misiles provenientes de las fuerzas iraníes fueron destruidos de inmediato, sin que ninguno de sus soldados resultara lesionado.

"Anoche a las 11 p.m. ET, las fuerzas estadounidenses interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra las fuerzas estadounidenses con base en Kuwait. Estos misiles fueron derrotados de inmediato y ningún personal estadounidense resultó herido.

El Comando Central de EE.UU. permanece vigilante y continuará protegiendo a nuestras fuerzas de la agresión iraní mientras apoya el alto el fuego en curso".

Advirtió que "se mantiene vigilante y continuará protegiendo" a sus efectivos ante cualquier amenaza iraní que se presente en el marco del acuerdo del alto al fuego vigente.

Kuwait afirma que sistemas de defensa impiden "ataques enemigos"

Esto ocurre después de que el Estado Mayor General del Ejército de Kuwait informara que sus sistemas de defensa aérea impidieron "ataques enemigos", sin especificar qué zonas han sido afectadas.

"Actualmente, las defensas aéreas kuwaitíes están enfrentando ataques con misiles y drones hostiles.

La Presidencia del Estado Mayor General del Ejército señala que, si se escuchan sonidos de explosiones, son el resultado de la intercepción por parte de los sistemas de defensa aérea de los ataques hostiles.

Se solicita a todos que cumplan con las instrucciones de seguridad y protección emitidas por las autoridades competentes".

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) mencionó que también respondió a una ofensiva estadounidense contra una torre de telecomunicaciones.

El cuerpo militar iraní no detalló la localización del enclave atacado, pero añadió en un comunicado que "los objetivos previstos fueron destruidos".

Esto sucede en medio de las negociaciones entre Washington y Teherán para llevar a cabo un plan de paz para acabar con la guerra. 

 


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