EUA lanza ataques contra Irán; acusa de violar alto al fuego

Se reportaron al menos siete explosiones en zonas cercanas al puerto de Sirik, otro enclave estratégico desde donde Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció este martes el inicio de una nueva serie de ataques contra objetivos en Irán, en respuesta a las agresiones atribuidas a Teherán contra tres embarcaciones comerciales que navegaban por el estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), las acciones iraníes constituyeron una “clara violación del alto al fuego” alcanzado recientemente y pusieron en riesgo la seguridad de civiles y del comercio internacional en una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

“Las acciones de Irán fueron injustificadas, peligrosas y una clara violación del alto el fuego”, señaló el mando militar estadounidense a través de su cuenta oficial en X, donde aseguró que las embarcaciones afectadas eran tripuladas por “civiles inocentes” que transitaban por aguas internacionales.

Tras el anuncio de Washington, medios estatales iraníes reportaron explosiones en distintos puntos cercanos al estrecho de Ormuz. La televisión oficial informó de al menos seis detonaciones en la isla de Qeshm, la mayor del Golfo Pérsico y considerada una posición clave para el control iraní sobre el paso marítimo.

Asimismo, se reportaron al menos siete explosiones en zonas cercanas al puerto de Sirik, otro enclave estratégico desde donde Irán mantiene presencia militar y capacidad de vigilancia sobre el estrecho.

La nueva confrontación representa el episodio más grave desde la firma del reciente memorando de entendimiento entre ambas partes y amenaza con reactivar la crisis en una región por la que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo.