Irán reporta ataques contra bases de EUA en Medio Oriente

Teherán aseguró que atacó bases militares en Jordania, Baréin y Kuwait como represalia por presuntas agresiones estadounidenses; EUA no ha confirmado los daños

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Irán aseguró haber lanzado una ofensiva contra bases militares de EUA en Jordania, Baréin y Kuwait, en respuesta a presuntos ataques estadounidenses contra instalaciones de sus Fuerzas Armadas tras un incidente en el estrecho de Ormuz.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) informó que la primera fase de la operación tuvo como objetivo la base aérea Príncipe Hassan, en Jordania, donde aseguró haber alcanzado depósitos de misiles e instalaciones de almacenamiento de combustible mediante misiles y drones.

Posteriormente, el organismo afirmó que atacó la base de Sheikh Isa, en Baréin, donde señaló que fueron alcanzados centros de mantenimiento de helicópteros, un hangar para aeronaves de guerra electrónica P-8 y un centro de mando y control de drones.

CGRI afirma haber alcanzado instalaciones en Kuwait

En una tercera fase, el CGRI indicó que impactó las bases de Ali Al Salem y Ahmed Al Jaber, en Kuwait, donde aseguró haber destruido depósitos de combustible, sistemas de defensa aérea Patriot y un radar estratégico.

Teherán justifica la ofensiva como una represalia

El organismo militar señaló que la ofensiva respondió a una presunta agresión de EUA contra bases costeras iraníes, ocurrida después de que la Armada iraní intentara interceptar dos embarcaciones que, según Teherán, representaban un riesgo para la navegación en el estrecho de Ormuz.

Además, aseguró que la operación de represalia continuará.

EUA no ha confirmado los daños reportados

Horas antes de los ataques, la Cancillería de Irán advirtió a los países de la región que no permitieran el uso de su territorio por parte de EUA para realizar operaciones militares contra territorio iraní, al señalar que, de hacerlo, serían considerados objetivos legítimos para acciones defensivas.

Hasta el momento, EUA y los gobiernos de Jordania, Baréin y Kuwait no han confirmado de manera independiente los daños o el alcance de los ataques reportados por Irán.