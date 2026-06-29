En los últimos días, las tensiones han vuelto a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses

Inicio / Internacional / Irán no permitirá que Francia participe en desminado de Ormuz

Ante el anuncio del presidente Emmanuel Macron, Irán afirmó este lunes que no permitirá que Francia participe en las operaciones de desminado del estrecho de Ormuz.

De acuerdo con el viceministro de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales iraní, Kazem Gharibabadi, el mandatario francés afirmó que colaborará con el retiro de los artefactos explosivos.

"Macron ha afirmado que cooperará en la retirada de minas del estrecho de Ormuz en coordinación con sus socios. Según el memorando de entendimiento de Islamabad, la retirada de minas la lleva a cabo exclusivamente Irán y ningún otro país; en principio, no permitimos una operación de este tipo"

El diplomático iraní hacía referencia el acuerdo firmado con Estados Unidos el 17 de junio para reabrir Ormuz y poner fin a la guerra.

"La situación es delicada y compleja. Recomendamos encarecidamente a Francia que no la complique aún más con sus provocaciones", añadió.

Francia aseguró que participará en desminado tras reunión

El presidente Emmanuel Macron señaló hoy que su país participará en las operaciones de desminado del estratégico paso.

"Hemos decidido colaborar conjuntamente, en coordinación con nuestros socios, en el desminado del estrecho para proteger las rutas marítimas y garantizar el paso libre e incondicional por el estrecho de Ormuz", dijo el presidente francés.

En los últimos días, las tensiones han vuelto a escalar entre Teherán y Washington, con ataques iraníes contra varios buques y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares en la costa sur de Irán en un pulso por el control de Ormuz.