Israel bombardea aeropuerto en Yemen; jefe de la OMS estaba ahí

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), informó este jueves que se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Saná, Yemen, durante un bombardeo llevado a cabo por las fuerzas armadas de Israel.

“Hace unas dos horas, cuando estábamos a punto de embarcar en nuestro vuelo desde Saná, el aeropuerto fue bombardeado. Uno de los tripulantes de nuestro avión resultó herido”, declaró Tedros en su cuenta de la red social X.

Además, confirmó que al menos dos personas fallecieron y sectores clave del aeropuerto resultaron gravemente dañados, lo que obligará a retrasar las operaciones aéreas hasta que se realicen reparaciones.

El ataque ocurrió en el marco de la misión humanitaria de la OMS para negociar la liberación de personal de Naciones Unidas detenido y evaluar la situación sanitaria en Yemen. “Seguimos pidiendo la liberación inmediata de los detenidos”, añadió el funcionario.

Our mission to negotiate the release of @UN staff detainees and to assess the health and humanitarian situation in #Yemen concluded today. We continue to call for the detainees' immediate release.



As we were about to board our flight from Sana’a, about two hours ago, the airport… pic.twitter.com/riZayWHkvf