Joe Biden pronostica economía favorable para EUA

Mientras que el presidente de Estados Unidos ve un buen panorama para el país, los republicanos indican que se vive una crisis económica debida a la inflación.

El presidente de Estados Unidos, tiene la visión de que el futuro para el país será resplandeciente, sin embargo, diversos políticos tienen otra opinión.



La visión de los republicanos es mucho más sombría: una nación acosada por una deuda abrumadora y una inflación de la que Biden es en gran medida responsable. Adicionalmente, ahora los republicanos, con una mayoría en la cámara baja, están empeñados en bloquear al presidente.

La dura realidad es que Estados Unidos está en la cuerda floja, trata de equilibrar los esfuerzos para reducir la inflación con la necesidad de seguir de pie y evitar la caída en la recesión. Adicionalmente, esto sucede con la aparente contradicción de un mercado laboral boyante y la tasa de desempleo más baja de los últimos 54 años.

A juzgar por sus discursos anteriores, Biden cree que las medidas aprobadas durante su presidencia pueden colmar a Estados Unidos de fábricas nuevas y protegerlo del cambio climático. Caminos, puentes, sistemas cloacales, puertos y el servicio de internet mejorarían. La clase media ganaría en seguridad financiera. Adicionalmente, lo mismo sucedería con la posición del país en la jerarquía económica internacional.

Prueba de ello, declaró el presidente, el viernes, sobre la apertura del mercado laboral de enero. Se crearon 517.000 empleos y la tasa de desempleo cayó a 3,4%, lo cual demuestra con 'claridad cristalina' que el 'coro de detractores' se equivoca.

'Aquí es donde estamos: el crecimiento de empleos más grande de la historia', agregó Biden. 'En pocas palabras, yo diría que el plan económico de Biden funciona'.

Los republicanos responden. Dicen que el presupuesto billonario de Biden es responsable de la alta tasa de inflación y el aumento de los precios de la gasolina y los alimentos. Los legisladores republicanos quieren revocar sus aumentos de impuestos y los mayores fondos para la agencia recaudadora de rentas internas, el IRS, por sus siglas en inglés. Se oponen a su condonación de la deuda estudiantil y le echan la culpa por los migrantes que intentan cruzar la frontera desde México.

'Es la mejor de las épocas y la peor de las épocas para la economía estadounidense, para tomar prestada una frase', comenta Mark Zandi, economista jefe de Moody's Analytics. 'La economía está repleta de contradicciones en su brega por superar los tremendos golpes de la pandemia y la invasión rusa de Ucrania'.

Zandi prevé que la economía estadounidense 'esquivará' una recesión este año, aunque muchos economistas creen que habrá una caída.

Gus Faucher, economista jefe de PNC Financial Services, cree que la probabilidad de una recesión este año es del 60%, pero que será 'leve' porque 'la escasez de mano de obra limitará los despidos, Las cuentas de resultados del consumo están en un muy buen estado y el sistema bancario es sólido'.

La mayoría de la gente en Estados Unidos da por sentado que el país ya está en recesión, pero personalmente se sienten bien.

Apenas el 24% considera que la economía nacional se encuentra bien y el 76% dice que las condiciones son malas, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Al mismo tiempo, el 57% dice que su situación personal es buena.

La fuerza económica crucial en estos momentos es la Reserva Federal (Fed), el banco central de la nación, que tiene la misión de mantener los precios estables y la inflación alrededor del 2%. Los precios al consumidor aumentaron 6,5% el año pasado. Para bajar la inflación, la Fed ha tratado de frenar el empleo y el crecimiento, elevando su tasa de interés de referencia a lo largo del año pasado. Cuando Biden pronunció el discurso Estado de la Unión en 2022, la tasa de la Fed era casi cero. Ahora supera el 4,5%, el aumento más rápido en cuatro décadas y el presidente del banco central, Jerome Powell, declaró el miércoles que probablemente seguirá aumentando.

'Sin estabilidad de precios, la economía no funciona para nadie', agregó Powell a la prensa después de la reunión más reciente de la junta de la Fed.

El aumento de la tasa de la Fed indica un cambio de 180 grados en el funcionamiento de la economía.