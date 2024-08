Kamala aventaja a Trump en estados claves según sondeo

La vicepresidenta Kamala Harris lidera en las encuestas sobre el expresidente Donald Trump en varios estados clave, según un reciente sondeo publicado por The New York Times en colaboración con Siena College.

La encuesta, realizada en los estados de Pensilvania, Míchigan y Wisconsin, muestra que Harris aventaja a Trump por cuatro puntos en estos estados cruciales para las elecciones presidenciales de 2024.

De acuerdo con el medio estadounidense, al menos el 49% de los votantes probables en estos estados tienen una opinión favorable de Harris, un notable incremento en comparación con encuestas anteriores donde Trump lideraba o estaba en empate técnico con la actual vicepresidenta y con el presidente Joe Biden.

Este cambio significativo se ha producido desde la entrada de Harris en la contienda presidencial, desplazando la dinámica electoral que previamente estaba dominada por la impopularidad de Biden.

En el informe, se destaca que la dinámica electoral se ha visto transformada con la candidatura de Harris, quien ahora se presenta como una opción más aceptable y menos polarizadora que Biden.

Esto contrasta con la percepción de Trump, cuyo índice de favorabilidad ha subido ligeramente al 46% en estos estados, su nivel más alto en las encuestas de The New York Times y Siena College. Sin embargo, a pesar de esta subida, no ha sido suficiente para superar a Harris, quien está aprovechando una ola de apoyo favorable y buena cobertura mediática.

La encuesta revela que los votantes consideran a Harris como una candidata honesta e inteligente, con una visión clara para el país. La mayoría de los encuestados no la ven como excesivamente liberal, lo que refuerza su posición como una candidata demócrata ampliamente aceptable.

