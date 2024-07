Kamala recauda más de $200 millones en menos de una semana

La vicepresidenta de Estados Unidos y casi segura candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris, ha desatado un auténtico fervor al recaudar la asombrosa cifra de más de $200 millones de dólares y sumar un ejército de 170,000 nuevos voluntarios en menos de una semana.

Este impresionante logro subraya el entusiasmo arrollador que ha generado su candidatura.

El equipo de Harris reveló este domingo que los fondos se recaudaron en un tiempo récord desde que el 21 de julio el presidente Joe Biden anunciara el fin de su campaña a la reelección y pidiera a los estadounidenses que respaldaran a Harris en las próximas elecciones de noviembre.

Durante los últimos días, la campaña de Harris no solo ha visto un flujo masivo de fondos, sino que también ha movilizado a más de 170,000 nuevos voluntarios.

Estos apasionados partidarios se lanzaron a la acción el sábado y domingo pasados, participando en un "fin de semana de acción" que incluyó reuniones vecinales, comidas comunitarias y visitas puerta a puerta para captar votos.

Además, la campaña ha puesto un énfasis especial en la comunidad hispana, con voluntarios dedicados a contactar por teléfono a votantes de habla hispana.

Superando la crisis demócrata

Desde que Harris emergió como la favorita indiscutible del partido, los demócratas han dejado atrás el malestar provocado por el decepcionante desempeño de Biden en el reciente debate contra Donald Trump.

La actuación "vacilante y torpe" de Biden en el debate del 27 de junio aumentó las dudas sobre su capacidad para servir otros cuatro años, poniendo en riesgo la posición de los demócratas en las próximas elecciones.

We believe in freedom, opportunity, and the promise of America.



We’re ready to fight for it.



Get involved today: https://t.co/XyIiKmltOx pic.twitter.com/mjHZqoATcd