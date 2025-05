Trump ordena a camioneros hablar inglés para mayor 'seguridad'

El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva este lunes que exige a todos los camioneros en Estados Unidos demostrar competencia en inglés, argumentando razones de "seguridad pública".

La medida, según la Casa Blanca, busca abordar problemas de comunicación entre conductores y autoridades que podrían representar riesgos en las carreteras.

El decreto instruye al Departamento de Transporte a implementar una prueba de idioma para conductores de vehículos comerciales, reforzando una norma federal que, según el gobierno, no se había aplicado rigurosamente en años.

Además, se ordena revisar licencias comerciales para detectar irregularidades.

La portavoz Karoline Leavitt calificó la medida como “de sentido común”, destacando que los camioneros, “columna vertebral de la economía”, deben leer señales, comunicarse con autoridades y completar documentación en inglés.

Sin embargo, la Asociación Nacional de Camioneros criticó la orden, negando que exista un “aluvión” de conductores extranjeros que amenace la seguridad vial y acusando al gobierno de manipular datos para respaldar una agenda política.

